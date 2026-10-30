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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إعلانات جوجل تقتحم محادثات الذكاء الاصطناعي.. هل انتهى عصر البحث المجاني؟

محادثات الذكاء الاصطناعي
محادثات الذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن توسيع نطاق عرض الإعلانات داخل وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في محرك البحث، ليشمل 10 دول جديدة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تنهي تجربة البحث الخالية من الإعلانات في هذه الأسواق، وسط توجه الشركة لتعزيز حضور الإعلانات ضمن خدمات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل قائمة الدول الجديدة الهند وأستراليا وكندا وكينيا وماليزيا ونيوزيلندا ونيجيريا وباكستان والفلبين وسنغافورة، على أن يصل التوسع إلى أسواق إضافية خلال الربع الأخير من عام 2026، من بينها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة.

في المقابل، سيواصل المستخدمون داخل دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من تجربة AI Mode الخالية من الإعلانات في الوقت الحالي.

كيف ستظهر الإعلانات داخل AI Mode؟

تعتمد جوجل على إعلانات المنتجات ضمن نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي صيغة إعلانية كشفت عنها الشركة في 11 فبراير 2026.

فعلى سبيل المثال، عندما يبحث المستخدم عن أفضل تلسكوب بأقل من 500 دولار لمراقبة الكواكب، لن تقتصر النتائج على الإجابات والمعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، بل ستتضمن أيضا قوائم بمنتجات متاحة للشراء، بما يتيح للمستخدم الانتقال من البحث إلى التسوق مباشرة.

وأكدت جوجل أن هذه الإعلانات ستظهر بوضوح تحت تصنيف “برعاية” Sponsored، لتمييزها عن النتائج الطبيعية، مشيرة إلى أن أبحاثها الداخلية أظهرت تقبل المستخدمين لهذا النوع من الإعلانات، واعتبارهم إياها ملائمة لاهتماماتهم. 

وأضافت أن معدلات النقر على قوائم المنتجات المدفوعة أصبحت مماثلة لتلك المسجلة للقوائم غير المدفوعة داخل AI Mode.

 الإعلانات داخل AI Mode

عمليات بحث أطول تتيح إعلانات أكثر تخصيصا

وتستند جوجل في توجهها إلى طبيعة عمليات البحث عبر AI Mode، إذ تشير بياناتها إلى أن استفسارات المستخدمين في هذا الوضع أطول بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعمليات البحث التقليدية.

ويعكس ذلك اعتماد المستخدمين على أسئلة أكثر تفصيلا وطابعا حواريا عند البحث، وهو ما ترى الشركة أنه يتيح تقديم إعلانات أكثر ارتباطا بسياق الاستفسار واحتياجات المستخدم.

ومع ذلك، لم توضح جوجل ما إذا كان المستخدمون يفضلون استمرار تجربة البحث دون إعلانات، أم إدراج الإعلانات السياقية الجديدة ضمن الإجابات، ما يترك تقييم تأثير هذه الخطوة على تجربة الاستخدام مرهونا بردود فعل المستخدمين بعد تطبيقها.

جوجل توسع الإعلانات التفاعلية داخل الولايات المتحدة

وبالتوازي مع التوسع الجغرافي، تعمل جوجل على تقديم صيغة جديدة من الإعلانات متعددة المراحل للمستخدمين في الولايات المتحدة، تسمح باستمرار ظهور الإعلانات خلال الأسئلة اللاحقة ضمن المحادثة نفسها.

وبمعنى آخر، إذا بحث المستخدم عن تلسكوبات بسعر يقل عن 500 دولار، ثم طرح سؤالا إضافيا للمفاضلة بين التلسكوبات الكاسرة والعاكسة، فقد تظهر له إعلانات جديدة مرتبطة بهذين النوعين ضمن الإجابة التالية.

الإعلانات والذكاء الاصطناعي.. حماية مصادر الإيرادات

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه جوجل إلى تعزيز نموذجها الإعلاني بالتزامن مع التوسع في تقنيات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تغير تدريجيا طريقة تفاعل المستخدمين مع محرك البحث التقليدي.

ووفقا للأرقام الواردة في التقرير، سجلت شركة ألفابت إيرادات إجمالية بلغت 127.58 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 25% على أساس سنوي، مقارنة بـ102.35 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجع صافي الدخل إلى 26.17 مليار دولار مقابل 34.98 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.

إعلانات جوجل الذكاء الاصطناعي محرك البحث جوجل نتائج البحث الإعلانات والذكاء الاصطناعي

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