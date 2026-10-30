متحدث "اللجنة المصرية بغزة" يثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة لدعم فلسطين

ثمن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة محمد منصور، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، قيادة ومؤسسات، في دعم الشعب الفلسطيني عبر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقال منصور - في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) للأخبار - "إن مصر حطمت جميع أوهام الاحتلال الإسرائيلي في تصفية القضية وإبادة الشعب الفلسطيني عبر الجهود المضنية التي تبذلها لإدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة".

وطمأن منصور، الشعب المصري بأن المساعدات الإنسانية وصلت لمستحقيها في خيام "بني مطرقة" بقطاع غزة.. مؤكدا أن مصر نجحت في دفع المجاعة عن الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن اللجنة المصرية توزع مليون رغيف خبز يوميا على العائلات الفلسطينية ومخيمات النزوح، بالإضافة إلى صهاريج المياه وتقديم كل ما يحتاجة الشعب الفلسطيني من طعام وشراب ودواء.. داعيا دول العالم أجمع أن تحذو حذو مصر في نصرة القضية الفلسطينية.

وناشد متحدث اللجنة المصرية في قطاع غزة، المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية والإنسانية لإنقاذ أطفال غزة من برد الشتاء وحماية خيام النازحين قبل وصول المنخفضات الجوية وإرسال مستلزمات الشتاء الآن قبل فوات الاوان.