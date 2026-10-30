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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: العدوان الصهيوني المتواصل على الضفة الغربية محاولة يائسة لكسر إرادتنا

حماس
حماس
محمود نوفل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن العدوان الصهيوني المتواصل على مدينة الخليل ومدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وما يرافقه من عمليات اقتحام واسعة وتهجير قسري للسكان وهدم وتخريب للمنازل والممتلكات يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة يائسة لكسر إرادتهم وصمودهم على أرضهم.

وقالت حماس في بيان لها : ما تشهده مدينة الخليل على وجه الخصوص من حصار مشدد وإغلاق للمداخل والمخارج ومداهمات يومية للمنازل وإجبار مئات العائلات الفلسطينية على النزوح القسري عن بيوتها انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأضافت: نؤكد أن عمليات الهدم والتجريف والتخريب التي تنفذها قوات الاحتلال بحق منازل المواطنين واستهداف الأحياء السكنية وترويع الأطفال والنساء وكبار السن لن تمنح الاحتلال أمنًا أو شرعية بل ستزيد من إصرار شعبنا على التمسك بحقوقه الوطنية والدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف العدوان وإنهاء سياسات التهجير القسري والعقاب الجماعي التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني  في الخليل وسائر مناطق الضفة الغربية.

وختمت: نحيي صمود أهلنا في الخليل وفي جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية ونؤكد أن هذه الإجراءات القمعية لن تفلح في اقتلاعهم من أرضهم أو كسر إرادتهم وسيبقى شعبنا متمسكًا بحقوقه المشروعة حتى نيل الحرية وإنهاء الاحتلال.

حماس الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية مدينة الخليل الأمم المتحدة

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