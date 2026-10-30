من فرحة الإنجاب إلى فاجعة الفقد.. قصة توأم أبكت مواقع التواصل الاجتماعي

أثار منشور لشاب يدعى عبد الهادي محمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة من الحزن والتعاطف، بعدما روى خلاله تفاصيل مؤلمة عن فقدانه طفليه التوأم، عقب سنوات من الانتظار والحرمان من الإنجاب، موجّهًا رسالة مؤثرة بشأن الحسد وعدم تقدير النعم.

وكتب عبد الهادي محمد: «بعد سنوات من الحرمان من الإنجاب، رزقني الله بتوأم ولدين سميتهم يزن ويزيد، قابلت أحد أصدقائي فقال لي: إيه يا عم، أنت بتخلف بالتنين؟! الحمد لله، ماتوا الاتنين.

وتابع: "لا تحسد أحدًا على نعمة، فربما تكون كل ما يملك».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معربين عن حزنهم الشديد لما رواه عبد الهادي محمد، ومقدمين له رسائل الدعم والمواساة، فيما أعاد آخرون تداول كلماته باعتبارها رسالة مؤثرة عن تقلبات الحياة، وضرورة عدم الاستهانة بمشاعر الآخرين أو التعليق على أرزاقهم ونعمهم، فلكل إنسان ابتلاء لا يعلمه سواه.