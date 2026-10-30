بعد إخطار المستخدمين بوقف خدماته.. تطبيق Kwai يستعد لمغادرة مصر والشرق الأوسط .. ما موقف الأموال الموجودة في الحسابات؟

في خطوة مفاجئة لمستخدمي تطبيقات الفيديوهات القصيرة، أثار تطبيق كواي Kwai، حالة من الجدل بعد ظهور إشعارات لمستخدمين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تفيد بقرب توقف خدمات المنصة اعتبارا من 31 أكتوبر 2026، مع تحديد موعد لاحق لإيقاف بعض الخدمات المرتبطة بالمحتوى الشخصي والأرصدة المالية.

ويأتي هذا التطور ليطرح تساؤلات حول مستقبل التطبيق الذي استطاع خلال السنوات الماضية جذب شريحة من المستخدمين، خصوصا المهتمين بمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة وصناعة المحتوى والبث المباشر، فضلا عن اعتماده على نظام المكافآت والحوافز في بعض الأسواق.

وبحسب الإشعار الذي ظهر للمستخدمين، فإن التوقف لن يقتصر على منع مشاهدة الفيديوهات، بل سيشمل أيضا رفع مقاطع جديدة واستخدام عدد من الخدمات داخل التطبيق، وهو ما يستدعي من المستخدمين حفظ محتواهم الشخصي وسحب أي أرصدة مالية متاحة قبل المواعيد المحددة.

إشعار بوقف خدمة تطبيق Kwai يظهر للمستخدمين

ما حقيقة توقف تطبيق كواي في مصر؟

تشير المعلومات الواردة في الإشعار المتداول إلى أن المنصة حددت يوم 31 أكتوبر 2026 موعدا لوقف خدماتها الأساسية في المنطقة، على أن تتوقف بعض الخدمات الإضافية، ومنها حفظ المحتوى الشخصي وإجراءات سحب الأموال، اعتبارا من 30 نوفمبر 2026.

كما تتضمن الرسالة تنبيها للمستخدمين بضرورة تنزيل الفيديوهات التي يرغبون في الاحتفاظ بها، وعدم تأجيل سحب الأموال الموجودة في حساباتهم، تجنبا لفقدان إمكانية الوصول إليها بعد انتهاء المهلة المحددة.

تطبيق Kwai

ما أسباب خروج كواي من السوق المصرية؟

حتى الآن، لا توجد أسباب رسمية معلنة من شركة كوايشو الصينية Kuaishou Technology، تفسر قرار وقف خدمات كواي في مصر وأسواق المنطقة، وهو ما يجعل الحديث عن الدوافع الحقيقية للقرار سابقا لأوانه.

لكن يمكن وضع مجموعة من العوامل التجارية والاقتصادية المحتملة في سياق هذا القرار، دون اعتبارها أسبابا مؤكدة.

ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن تشير إلى أن القرار مرتبط بحظر حكومي أو أسباب أمنية، ولذلك لا يمكن الجزم بالدوافع الحقيقية وراءه قبل صدور توضيح رسمي من الشركة.

ما هو تطبيق كواي؟ ومن أين بدأت قصته؟

يعد تطبيق كواي Kwai، منصة اجتماعية متخصصة في مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، ويتيح للمستخدمين مشاهدة المحتوى وإنشاء مقاطعهم الخاصة والتفاعل مع صناع المحتوى، وهو النسخة الدولية من منصة كوايشو (Kuaishou) الصينية.

وتعود جذور التطبيق إلى مارس 2011، عندما أطلقت شركة كوايشو الصينية تطبيقا يحمل اسم GIF Kuaishou، وكان متخصصا في إنشاء ومشاركة الصور المتحركة بصيغة GIF.

لكن المشروع شهد تحولا مهما في نوفمبر 2012، عندما قررت الشركة الانتقال من مجرد أداة لإنشاء الصور المتحركة إلى منصة اجتماعية لمشاركة الفيديوهات القصيرة.

ومع تطور الخدمة وزيادة قاعدة مستخدميها، أعادت الشركة تقديم التطبيق تحت اسم Kuaishou في نوفمبر 2014، قبل أن تتوسع عالميا باستخدام اسم Kwai في العديد من الأسواق خارج الصين.

وفي السنوات التالية، أضافت الشركة مجموعة من الخدمات والميزات، من بينها البث المباشر والتجارة الإلكترونية، لتتحول المنصة تدريجيا إلى منظومة متكاملة للمحتوى والتفاعل والتسوق الرقمي.

Kwai

ولم يعتمد Kwai على مشاهدة الفيديوهات القصيرة فقط، بل قدم مجموعة من الأدوات التي استهدفت جذب المستخدمين وصناع المحتوى، ومن أبرزها:

1. مشاهدة الفيديوهات القصيرة: يوفر التطبيق مقاطع متنوعة تشمل الكوميديا والترفيه والرقص والرياضة والطهي والمحتوى التعليمي، مع إمكانية اكتشاف مقاطع جديدة وفق اهتمامات المستخدم.

2. أدوات تحرير الفيديو: يتيح تسجيل المقاطع وتحريرها، مع إضافة الفلاتر والمؤثرات البصرية والملصقات والموسيقى والتعليق الصوتي، فضلا عن قص الفيديوهات ودمجها.

3. البث المباشر: يسمح لصناع المحتوى بتقديم بث مباشر والتواصل مع المتابعين، مع إمكانية التفاعل عبر التعليقات والهدايا الافتراضية.

4. التفاعل الاجتماعي: يوفر إمكانية متابعة الحسابات والتعليق والإعجاب ومشاركة الفيديوهات، إلى جانب التواصل مع المستخدمين عبر الرسائل المباشرة.

5. المكافآت والحوافز المالية: قدم التطبيق في بعض الأسواق برامج مكافآت ومهام تتيح للمستخدمين جمع العملات أو الحصول على حوافز وفق شروط الحملات، مع وجود أدوات لسحب الأرباح للمستخدمين المؤهلين.

هل يعني القرار اختفاء Kwai نهائيا من العالم؟

ليس بالضرورة، فهناك فرق بين وقف نشاط التطبيق في أسواق معينة وبين إغلاق المنصة عالميا.

فالقرار المتداول يتعلق بوقف الخدمات في الأسواق التي يشملها الإشعار، ولا يعني بالضرورة توقف التطبيق في جميع دول العالم، أو إنهاء نشاط الشركة الصينية المالكة له.

وبالتالي، فإن التطور الحالي يمثل تحولا مهما في وجود Kwai داخل السوق المصرية وأسواق المنطقة، خصوصا بالنسبة إلى صناع المحتوى والمستخدمين الذين اعتمدوا على المنصة في نشر الفيديوهات وتحقيق عائدات مالية.

وفي انتظار توضيح رسمي بشأن أسباب القرار ونطاق تطبيقه، يبقى الإجراء الأهم أمام المستخدمين هو حفظ مقاطع الفيديو المهمة وسحب أي أرصدة مالية متاحة قبل المواعيد المحددة في الإشعار.