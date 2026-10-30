تجميد أصول تتجاوز 2.5 مليار دولار.. منصة باينانس تعلق الإيداع والسحب بعد اختراق إلكتروني

علّقت منصة باينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، جميع عمليات الإيداع والسحب، بينما تحقق في حادث أمني أدى حتى الآن إلى تجميد أصول تزيد قيمتها على 2.5 مليار دولار.

منصة باينانس للعملات المشفرة

وحسب وكالة بلومبيرج تسبب الاختراق الإلكتروني المشتبه به في انخفاض حاد في أسعار العملات المشفرة.



وقالت الشركة في منشور على منصة إكس إنها تعمل دون توقف لحل المشكلة، مؤكدة أنها ستتحمل جميع الخسائر. وأضافت أنه كإجراء احترازي، جرى تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتًا، بينما ينفذ فريقها فحوصات أمنية ويعمل على تجميد الأموال والتعاون مع السلطات.



وقال المؤسس المشارك لمنصة باينانس، تشانجبينج تشاو، إن المنصة ربما تعرضت للاختراق، لكنه أعرب عن ثقته في أن أموال جميع المستخدمين ستكون مغطاة بالكامل. ولم يعد تشاو، المعروف باسم CZ، يتولى إدارة الشركة، لكنه لا يزال أكبر مساهم فيها.



وامتلأت المنتديات الإلكترونية بتقديرات للخسائر ونظريات بشأن كيفية تنفيذ الهجوم، دون تأكيد أي منها.

وحددت منصة Arkham المتخصصة في تتبع معاملات البلوك تشين محافظ مرتبطة بالمخترق المشتبه به، تحتوي على أصول رقمية تبلغ قيمتها نحو 5.9 مليار دولار، غير أن هذا الرقم لا يمثل بالضرورة حجم الأموال المسروقة من باينانس.

وفي تحديث لاحق، أعلنت باينانس أن إجمالي الأصول التي جرى التحقق من تجميدها بلغ نحو 3 مليارات دولار، مؤكدة استمرار فرقها في العمل مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المشفرة وشركات تحليل البلوك تشين وشركاء القطاع، لتعقب المزيد من الأصول وتجميدها.

وهبطت عملة بيتكوين إلى ما دون 77 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ سبتمبر، كما تعرضت عملات مشفرة أخرى لموجة بيع واسعة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، وتراجع مؤشر ناسداك 100، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، بنحو 1.4%.



وقال فريدريك كولينز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة بيانات العملات المشفرة Velo Data، إن الأنباء المتداولة بشأن اختراق باينانس تسببت في تراجع أسعار العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن باينانس تمثل قوة كبرى في سوق العملات المشفرة، وبالتالي فإن أي تراجع في الثقة بها ينعكس على الثقة في القطاع بأكمله، خاصة في ظل تزايد المخاوف بشأن القدرات السيبرانية للذكاء الاصطناعي.



ويمثل الحادث انتكاسة محتملة لمستثمري العملات المشفرة الذين استفادوا من انتعاش الأسعار على مدار شهرين، بالتزامن مع تزايد الدعم المؤسسي من جانب مؤسسات وول ستريت.