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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد معرض السلع المنزلية والتجارية بجمعية تنمية المجتمع

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 تفقد عمار منصور محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد  معرض السلع المنزلية والتجارية الذي نظمته جمعية تنمية المجتمع ببلاط.وكان في استقبال سيادته الاستاذ هاشم عبد الرؤوف مدير إدارة التضامن الاجتماعي ببلاط والاستاذ محمد سلامه رئيس مجلس إدارة الجمعية والسادة العاملين بالجمعية

خلال الجولة، تفقد رئيس المركز أجنحة المعرض المختلفة والتي تضم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأدوات المنزلية، والسلع التجارية، ومستلزمات الأسرة، واطلع على أسعار المعروضات للتأكد من تنافسيتها ومناسبتها لجميع الفئات، مشيداً بجودة المنتجات المعروضة وحرص القائمين على المعرض على تقديم خصومات وتخفيضات تساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد رئيس المركز خلال الزيارة على دعم الأجهزة التنفيذية الكامل لمثل هذه المعارض والفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية وخدمة أهالي المركز، موجهاً الشكر لإدارة جمعية تنمية المجتمع ببلاط على جهودهم المستمرة في تنظيم الفعاليات الخدمية والمجتمعية التي تخدم أبناء مركز بلاط.

يأتي ذلك في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط على دعم المبادرات المجتمعية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز بلاط

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