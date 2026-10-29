إقالة جنرال أمريكي كبير بتهمة تسريب معلومات سرية

قال مسؤولون الخميس إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أقال اللفتنانت جنرال في الجيش الأمريكي بريت سيلفيا، وهو أحد كبار المخططين العسكريين في هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع (البنتاجون)، بسبب اتهامات بإفشاء معلومات سرية للرأي العام.

إقالة جنرال بالجيش الأمريكي



ويُعد فصل سيلفيا أحد أهم النتائج حتى الآن لحملة هيجسيث ‌واسعة النطاق لملاحقة المسؤولين الذين يشتبه في تسريبهم معلومات إلى وسائل الإعلام، في الوقت الذي تدخل فيه الحرب التي لا تحظى بشعبية ضد إيران شهرها التاسع.



وتشمل مساعي هيجسيث تشكيل فريق عمل تابع للبنتاجون لتحديد مصدر التسريبات، والتوسع في استخدام اختبارات كشف الكذب على كبار المسؤولين في إطار هذه التحقيقات.



وفي العام الماضي، أطلق هيجسيث سياسة إعلامية أثارت مخاوف قانونية لدى المنظمات الصحفية، وسحب الاعتماد من صحفيين رفضوا التوقيع عليها.



وذكر مسؤول كبير في البنتاجون، بحسب وكالة رويترز، أن سيلفيا فشل في ثلاثة اختبارات بجهاز كشف الكذب لدى استجوابه بشأن تسريب معلومات سرية.

وقال المسؤول "بلغت تسريباته حدا بالغ الخطورة، مما دفع الوزير هيجسيث إلى اتخاذ إجراء فوري بفصله من منصبه لحماية الأمن القومي، كان من الضروري اتخاذ إجراء عاجل لا يحتمل التأخير".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أخطأ في تحديد جنس سيلفيا واعتبره امرأة، إن الجنرال الأمريكي الكبير "يواجه مشاكل".



وقال ترامب للصحفيين نبحث بجدية عن المسربين، وستواجه (هي) مشاكل كبيرة وطويلة الأمد.