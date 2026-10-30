الرئيس السيسي يلتقي البرهان ورئيسي كينيا ومالي بموسكو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على هامش أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، والجنرال أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي.

القمة الروسية الإفريقية الثالثة

ويأتي اللقاء في إطار مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي تستضيفها موسكو، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود الإفريقية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات.

وشارك الرئيس السيسي، اليوم، في الجلسة العامة للقمة، التي شهدت اعتماد عدد من الوثائق المنظمة للتعاون الروسي الإفريقي خلال المرحلة المقبلة، من بينها الإعلان الختامي للقمة، وإعلان بشأن التعاون في الاستخدام المدني لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وخطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة من 2027 إلى 2029.