قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالوا خلال حكم بايدن.. مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل| ما القصة؟
شروط جديدة لاستحقاق الحضانة.. 3 ضوابط أساسية تحكم أهلية الحاضن
السفير التركي: انضمام مصر إلى تحالف مكة هام لتعزيز التوازنات الإقليمية
السفير التركي بالقاهرة: سننتج مع مصر صواريخ وسفن وطائرات ومسيرات
زعيم كوريا الشمالية: تعزيز التفوق العسكري في مجال الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يلتقي البرهان ورئيسي كينيا ومالي بموسكو
من الليلة.. السكة الحديد تعلن جدول تشغيل القطارات بالتوقيت الشتوي وتعديل مواعيد بعض الرحلات
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين: لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك| أخبار التوك شو
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن
غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر
تحركات عسكرية أمريكية.. نقل 10 طائرات إلى إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران
لحظة وصول الرئيس السيسي إلى المجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أوسط أعيرة الذهب، استقرارًا وذلك بأول تعاملات له اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب 

وسجل آخر  تحديث لأوسط أعيرة الذهب وهو من عيار 18 الأوسط انتشارًا 5447 جنيها للشراء ة 5404 جنيها للبيع .

الذهب بعد قرار سعر الفائدة

وصل متوسط سعر الفائدة لدرجات مستقرة بعد اعلان البنك المركزي المصري امس رفع الفائدة 1% .

سعر الذهب

وتشهد أسعار الذهب حالة من الترقب بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب 6355 جنيها في آخر تحديث له من دون تغيير.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و 7205 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5447 جنيها للشراء ة 5404 جنيها للبيع .

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4020 دولار للشراء و 4019 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب في السوق الدولية

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم مع تقييم المستثمرين إشارات مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورئيسه كيفن وورش، عقب قرار صناع السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4037.98 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4049.80 دولار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 53.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1515.70 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1004.25 دولار للأوقية.

الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وقال أجاي كيديا، مدير شركة "كيديا كوموديتيز" ومقرها مومباي: "يرجع انخفاض الذهب اليوم بالكامل إلى استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، وتمركز المستثمرين في الأسواق قبل صدور بيانات التضخم اليوم".

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، كما كان متوقعًا، مؤجلًا أي تغييرات في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم.

ويُسعّر المتعاملون في الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 78% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 84% قبل إعلان القرار، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، ما يقلل من جاذبيته لدى المستثمرين.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من اليوم، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في إطار سعيه لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وذكر البنك الدولي،أن أسعار السلع الأولية العالمية تتجه إلى الارتفاع بنسبة 23% خلال عام 2026، عازيًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات شحن البضائع خلال الحرب في الشرق الأوسط، ومشكلات شحن الحبوب في البحر الأسود، إلى جانب ارتفاع الطلب على الأصول التي تُعد ملاذات آمنة، مثل الذهب.

وفي سياق متصل، ارتفعت واردات الصين الصافية من الذهب عبر هونج كونج خلال سبتمبر بأكثر من 28% مقارنة بأغسطس، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، وفقًا لبيانات إدارة الإحصاء والتعداد في هونج كونج الصادرة الأربعاء.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

حسام حسن

حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

السفير التركي بالقاهرة

السفير التركي: نعارض استئناف الحرب ضد إيران.. وندين الهجمات ضد السعودية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو ينشر فيديو للأحزاب العربية في إسرائيل وهي تردد «بلادي بلادي».. ويزعم: يغنون للسلاح والانتقام

وزيرة العمل والضمان الاجتماعي السابقة فاطمة بانييث

تأكيد وفاة وزيرة العمل الإسبانية السابقة فاطمة بانييث في حادث تصادم القطارين

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد