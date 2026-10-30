كريم رمزي: محمد هاني لاعب دولي ومكسر الدنيا.. واستبعاده فنيا غير منطقي

انتقد الإعلامي كريم رمزي طريقة تعامل بعض جماهير الأهلي مع لاعبي الفريق، مشيرًا إلى الاختلاف في ردود الفعل تجاه مصطفى شوبير قبل تجديد عقده وبعده، ومقارنًا موقفه بما يتعرض له محمد هاني خلال الفترة الحالية.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى شوبير كان يتعرض لانتقادات من جماهير الأهلي قبل تجديد عقده، لكن الأمور تغيرت تمامًا بعد التجديد، ليحظى بإشادة واسعة ويصبح من أبرز نجوم الفريق.

وأضاف أن هذه الحالة تعكس تغيرًا في مواقف بعض الجماهير تجاه اللاعبين، موضحًا: «يا أنت معايا يا أنت ضدي»، في إشارة إلى اختلاف التقييم وفقًا للمواقف والظروف المحيطة بكل لاعب.

وتطرق كريم رمزي إلى موقف محمد هاني، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يواجه ردود فعل مختلفة من الجماهير لحين تجديد عقده، متسائلًا عن طبيعة التعليقات التي ستصدر بشأنه خلال الفترة المقبلة.

كما انتقد فكرة استبعاد محمد هاني لأسباب فنية، مؤكدًا أنه لا يرى مبررًا لذلك، في ظل خبراته الدولية ومشاركاته مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لاعب يمتلك إمكانات كبيرة وقدم مستويات مميزة.

وتأتي تصريحات كريم رمزي عقب فوز الأهلي على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، فيما تألق مصطفى شوبير وتصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليساهم في خروج الأهلي بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة، خلال أول 8 جولات من المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في إطار سعيه لمواصلة الانتصارات والمنافسة على الألقاب المحلية.