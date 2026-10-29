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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد متعب ينتقد طريقة التعامل مع لاعبي الأهلي بسبب استبعاد محمد هاني

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

علق عماد متعب، نجم الأهلي السابق، على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من تشكيل الفريق، مؤكدًا أن قرار استبعاد عاشور صحيح، بينما أبدى استغرابه من استبعاد هاني، متسائلًا عن الأسباب وراء القرار، خاصة إذا كان مرتبطًا بملف تجديد عقد اللاعب.

الأهلي

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن استبعاد إمام عاشور من التشكيل أمر صحيح، في ظل عدم تقديم اللاعب المستوى المنتظر منه، مشيرًا إلى أنه يرى أن أداءه يتأثر بعدد المباريات والدقائق التي يشارك فيها.

وأضاف متعب أن استبعاد محمد هاني يثير علامات استفهام، موضحًا: «استبعاد إمام عاشور صحيح، بيلعب على قد الماتشات وقد الدقائق، أما استبعاد محمد هاني أنا مستغربه».

وتابع: «لو أنت مخرجه عشان التجديد دي مشكلة، ولو خرجته عشان إنه كان غير موفق قدام القناة دي مشكلة أكبر»، في إشارة إلى ضرورة توضيح أسباب استبعاد اللاعب، سواء كانت فنية أو مرتبطة بملف تجديد عقده.

وشدد نجم الأهلي السابق على أهمية التفرقة بين محاسبة اللاعبين على التقصير وعدم التوفيق داخل الملعب، مؤكدًا أن تقييم اللاعبين يجب أن يستند إلى مدى التزامهم وبذلهم للجهد، وليس فقط إلى نتائجهم أو مستواهم في مباراة بعينها.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لازم نحاسب اللعيبة اللي مش رجالة، مش اللي مش موفقين»، في إشارة إلى ضرورة محاسبة اللاعبين على الالتزام والروح القتالية، وليس لمجرد عدم التوفيق في بعض المباريات.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، فيما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه حتى نهاية المباراة.

موقف الأهلي في الدوري الممتاز

رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل السكة الحديد إلى الدور المقبل بالفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، للمنافسة على لقب كأس مصر وإضافة بطولة جديدة إلى سجله المحلي.

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