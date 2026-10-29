نسى اللعيبة الكورة.. محمد نصر يشن هجومًا حادًا على عموتة.. أسوأ من ريبيرو وتوروب

شن المخرج الأهلاوي محمد نصر هجومًا حادًا على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب الفوز الصعب الذي حققه الفريق على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، منتقدًا الأداء الفني للفريق رغم حصد النقاط الثلاث.

وكتب محمد نصر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «من غير حلفان الكابتن عموتة نسي لعيبة الأهلي الكورة اللي كانت شبه ناسياها، وخلى أي فريق يتجرأ على الأهلي، وهو أسوأ من ريبيرو وتوروب».

وأضاف: «أوعى الفوز يخدعك، الأهلي لا شكل ولا لون ولا أي حاجة، وبفضل شجاعة شوبير حافظ على الـ3 نقاط. ممكن أقولك أهم حاجة الـ3 نقاط؟ لا لا، بالشكل ده النقط مش هتجيلك ماتشات كتير».

وتابع هجومه على المدير الفني قائلًا: «عموتة كل ماتش يحرق دم أهلنا ليه كجمهور بالملايين، حاجة تجنن».

ووجّه المخرج الأهلاوي رسالة إلى إدارة النادي، محذرًا من استمرار عموتة في منصبه، حيث قال: «إدارة الأهلي: استمرار عموتة يساوي فوز بيراميدز بالدوري قبل التصفية النهائية، وممكن يعلم على الأهلي علامة تجيب جلطة لجمهورنا، وفي النهاية القرار لكم».

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بصعوبة

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، فيما تألق مصطفى شوبير في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه ويؤمّن للأهلي النقاط الثلاث.

وأثار الأداء الذي قدمه الأهلي خلال اللقاء انتقادات رغم تحقيق الفوز، خاصة مع اعتماد الفريق على تألق حارس مرماه للحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز الأخير مقعده في الدور المقبل بالفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الفوز من أجل المنافسة على اللقب، وسط تطلعات جماهيره لتحسين الأداء الفني للفريق، وعدم الاكتفاء بحصد النقاط، خاصة مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.