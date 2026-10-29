مصطفى بكري: الحرب الأمريكية الإيرانية كشفت أهمية أمن الطاقة.. وأوروبا تواجه اختبارا صعبا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدول المستوردة للنفط والغاز تواجه تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة التطورات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن أوروبا تمر حاليًا باختبار صعب في ظل احتمالات دخولها موجة جديدة من التضخم.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ارتفاع أسعار منتجات الطاقة يفرض ضغوطًا كبيرة على الشركات الصناعية، ويهدد بزيادة تكاليف الإنتاج، الأمر الذي قد ينعكس على الأسواق والاقتصادات المختلفة.

وتابع أن الحرب الأمريكية الإيرانية أثبتت أن أمن الطاقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الإقليمي والعالمي، في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها الصراعات على أسواق النفط والغاز وسلاسل الإمداد.

الحد من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أهمية حسن إدارة الموارد، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والحد من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.