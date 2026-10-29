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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قبل انطلاق الاحتفالات الرسمية.. توافد الأقباط على دير مار جرجس بالرزيقات وسط فرحة وترقب

دير مارجرجس الروماني
دير مارجرجس الروماني
باسنتي ناجي

شهد دير مار جرجس بجبل الرزيقات في محافظة الأقصر توافد عدد من الأقباط، مع بدء استقبال المخيمين الراغبين في قضاء أيام الاحتفالات السنوية بالدير، وسط أجواء من الفرحة والترقب لانطلاق الفعاليات الرسمية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين كل عام.

دير مارجرجس 

وأظهر فيديو متداول توافد الأقباط على الدير، وبدء استقبال المخيمين الذين ينتظرون هذه المناسبة سنويًا، تمهيدًا لانطلاق الاحتفالات الرسمية، التي تعد من أبرز المناسبات الدينية التي تشهدها محافظة الأقصر.

وتستمر احتفالات دير مار جرجس بالرزيقات لمدة 7 أيام، وتشهد توافد آلاف الزائرين من مختلف المحافظات، للمشاركة في الفعاليات الدينية والتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وتجسد الاحتفالات السنوية أجواء المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري، كما تمثل مناسبة يحرص الكثير من الأقباط على حضورها سنويًا، في ظل الأجواء الروحية التي تميز الدير خلال فترة الاحتفالات.

ويعد دير مار جرجس بجبل الرزيقات أحد أبرز المزارات الدينية القبطية في محافظة الأقصر، حيث يستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من الزائرين والمخيمين للمشاركة في الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة.

مارجرجس الروماني دير مارجرجس المسيحين

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