وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد احتفالية الإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026 لمحافظات القاهرة الكبري

نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .. شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مساء اليوم الخميس احتفالية الإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026 لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) والتى أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بحديقة الأزبكية بالقاهرة ، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية والمنسق العام للمبادرة وعدد من نواب المحافظين وسكرتيري العموم وقيادات الوزارة والمحافظات الثلاث.

احتفالية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وخلال الاحتفالية قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتكريم المشروعات الفائزة في جميع الفئات ( الكبيرة - المتوسطة - الصغيرة ) لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بحضور السادة المحافظين ، وكذا تكريم أعضاء لجنات التقييم علي المشروعات في كل محافظة والوزارات والجهات المعنية.

وكذا تفقد معرض المشروعات الخضراء الذكية للمحافظات الثلاث.

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن سعادتها بالتواجد اليوم في حديقة الأزبكية التاريخية لحضور هذا الحدث المهم ، مشيرة إلى أن تكريم المشروعات الفائزة عن المحافظات الثلاث هو رسالة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة وواثقة نحو المستقبل ، وأن التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية فى رؤية مصر الوطنية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة وضمان بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه علي مدار الدورات السابقة للمبادرة شهدنا اختلافاً في مستوي المشاريع ونوعية الأفكار ومشاركات لأعداد كبيرة من الشباب وممثلي المجتمع المدني وأصبح هناك الكثير من المشروعات القابلة للتنفيذ علي أرض الواقع ، وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تبنيه ورعايته لتلك المبادرة علي مدار السنوات السابقة والتي تشهد تعاون وتكامل بين كافة الجهات الحكومية في المحافظات والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات والجهات المختلفة ،

وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة ستعمل مع المحافظات والوزارات المختلفة بالحكومة وعلي رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لتحويل هذه الرؤي والأفكار والمبادرات إلى واقع ملموس يحقق النفع للمجتمع بأسره ، مؤكدة أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وأصحاب المبادرات المبتكرة هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة التى نصبوا إليها حيث تسعي الجمهورية الجديدة إلي الاعتماد علي الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة .

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص الشكر والتقدير لمحافظة القاهرة على الدعوة الكريمة والتنظيم المشرف لهذه الاحتفالية الهامة لدعم أصحاب المشروعات فى هذا الموقع التاريخي الفريد ، متوجهة بخالص الشكر لكل جهد مخلص وعمل جاد يسعى لرفعة مصر وتقدمها .

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن فعاليات احتفال اليوم تأتى ضمن أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التى تهدف إلى رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف مناحي الحياة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الأهداف تتجسد من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويتم تنفيذها من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة وزارات التنمية المحلية والبيئة ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والاتصالات، والمجلس القومي للمرأة، والجامعات المصرية ومراكز البحث العلمى ، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن ما تحقق من نجاح في الدورات الثلاث السابقة للمبادرة يعد أكبر شاهد على أهميتها ودورها في دعم المشروعات الخضراء والذكية.

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة، إيمانًا منها بأهمية توفير حياة أفضل لسكانها، تقدم كل الدعم للمشاركين في هذه المبادرة الرائدة، ممن يتقدمون بمشروعات قابلة للتنفيذ تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة المصرية في مجالات عديدة.

وأوضح محافظ القاهرة أن جهود المحافظة لدعم المبادرة تتضمن عددًا من المحاور، أبرزها فتح حساب لدعم وتمويل المشروعات الخضراء الذكية ، وتوفير قطع أراضٍ للمشروعات الفائزة في المراحل السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بهدف دعم تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع وتحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج تنموية مستدامة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتعزيز دورهما في مجالات الحماية الاجتماعية والبيئة، والتوعية والتوجيه للطلاب بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب، إلى جانب الاستفادة من صفحات التواصل الاجتماعى في نشر الوعي بأهمية المبادرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي المشروعات التي تقدمت للمبادرة هذا العام بلغ 3427 مشروعًا من القاهرة، من إجمالي 9000 مشروع على مستوى الجمهورية، بنسبة 38% ، مضيفًا أنه تأهل 1043 مشروعًا للدراسة والتقييم من خلال لجان متخصصة تضم أساتذة من الجامعات المصرية في مجالات البيئة والتخطيط والاتصالات والمرأة، وأسفرت النتائج عن ترشيح 18 مشروعًا بمحافظة القاهرة، موزعة على 6 فئات.

وأكد محافظ الجيزة أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في تشجيع الابتكار ودعم المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مشيدًا بدورها في اكتشاف ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض تجاربهم القابلة للتطبيق والتوسع.

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية مواصلة نشر الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في المشروعات التي تدعم الاستدامة وتفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال والحلول الذكية، لافتًا إلى اختيار ١٨ مشروعًا لتمثيل المحافظة في النسخة الرابعة من المبادرة، من بين ٥٢٨ مشروعًا متقدمًا.

ومن جانبه قال محافظ القليوبية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل فرصة مهمة لإبراز النماذج الناجحة للمشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وترشيد استهلاك الموارد، والتوسع في استخدام الحلول المستدامة. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، لدعم أصحاب الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات البيئية والمشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا أن نجاح المبادرة يعتمد على تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين المحافظات، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تبني الممارسات الصديقة للبيئة، بما يرسخ ثقافة الاستدامة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.