أسدل الستار على مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الأهلي الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، فيما حسم بيراميدز مواجهته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ليواصل تربعه على قمة جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز بيراميدز على دجلة بثنائية

ونجح الأهلي في حصد ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على مودرن سبورت، بهدف سجله عمر الساعي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو، ليمنح الفريق الأحمر انتصارًا أعاده إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، متقدمًا على الزمالك الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وفي مواجهة أخرى، حقق بيراميدز فوزًا ثمينًا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح محمود صابر التسجيل في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك أحمد عابدين التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 38، بضربة رأسية مستغلًا عرضية حمزة حسان من ركلة حرة.

وفي الشوط الثاني، نجح مصطفى عبد الرؤوف زيكو في تسجيل هدف الفوز لبيراميدز بالدقيقة 58، بعدما حول عرضية مهند لاشين إلى الشباك، ليحصد الفريق السماوي ثلاث نقاط جديدة ويصل إلى النقطة 24، محققًا العلامة الكاملة بعد 8 مباريات.

وبهذه النتائج، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثالث، لتشتعل المنافسة على المراكز الأولى مع استمرار منافسات البطولة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي و بيراميدز

1. بيراميدز: 24 نقطة من 8 مباريات.

2. الأهلي: 20 نقطة من 8 مباريات.

3. الزمالك:19 نقطة من 8 مباريات.

4. سيراميكا كليوباترا: 15 نقطة من 7 مباريات.

5. مودرن سبورت: 13 نقطة من 8 مباريات.

6. الاتحاد السكندري: 13 نقطة من 7 مباريات.

7. المقاولون العرب: 11 نقطة من 8 مباريات.

8. البنك الأهلي: 11 نقطة من 8 مباريات.

9. زد:11 نقطة من 7 مباريات.

10. سموحة: 10 نقاط من 7 مباريات.

11. المصري: 9 نقاط من 8 مباريات.

12. القناة: 8 نقاط من 7 مباريات.

13. بتروجت: 8 نقاط من 7 مباريات.

14. وادي دجلة:7 نقاط من 8 مباريات.

15. طلائع الجيش: 7 نقاط من 7 مباريات.

16. بترول أسيوط: 5 نقاط من 7 مباريات.

17. إنبي: 4 نقاط من 7 مباريات.

18. أبو قير للأسمدة: 4 نقاط من 7 مباريات.

19. غزل المحلة: 4 نقاط من 7 مباريات.

20. الجونة: نقطتان من 7 مباريات.