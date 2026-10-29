أحمد أبو زيد خلال مؤتمر صحفي: استثمارات بـ6 مليارات جنيه في أكتوبر الجديدة

أكد المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير والاستثمار، أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات الدولية في المشروعات التجارية والترفيهية متعددة الاستخدامات، بما يدعم النشاط الاقتصادي والسياحي ويعزز مكانة المدن الجديدة.

وأوضح أن المجموعة وقعت شراكة استراتيجية مع مجموعة بريطانية متخصصة في تطوير وتشغيل مراكز التسوق بنظام الأوتليت، لإنشاء وجهة تجارية متكاملة بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات مستهدفة تتجاوز 6 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف توفير مساحات تأجيرية تبلغ نحو 90 ألف متر مربع، ويجمع بين التسوق والضيافة الفندقية والترفيه والأنشطة الإدارية، إلى جانب تخصيص مساحات لعرض الحرف والمنتجات المصرية.

وأضاف أبو زيد أن المرحلة الأولى مستهدف افتتاحها في أكتوبر 2028، وفقًا لاستكمال الدراسات الفنية والتصميمات والحصول على الموافقات اللازمة.

وشهدت الفعالية توقيع خمس اتفاقيات وشراكات استراتيجية في قطاعات التجارة والتعليم والاستثمار والتكنولوجيا العقارية، تضمنت تطوير المؤسسات التعليمية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وتوظيف التقنيات الرقمية في تسجيل الأصول وترميزها.

من جانبه، أكد بريندون أورايلي، العضو المنتدب للمجموعة البريطانية، أن السوق المصرية تتمتع بمقومات جاذبة لتطوير مراكز التسوق المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية في التشغيل واستقطاب العلامات التجارية.

وتعكس الاتفاقيات تنامي فرص التعاون بين المستثمرين المصريين والدوليين، ودور المشروعات متعددة الاستخدامات في تنشيط التجارة والسياحة وتوفير فرص العمل ودعم التنمية العمرانية.

