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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين: لن نسمح بتكرار مآسي الحروب العالمية.. ونسعى لحل نزاعات أفريقيا

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين
محمود محسن

وجه الإعلامي نشأت الديهي، سؤلا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً: "كيف يمكن لروسيا أن تساعد القارة الإفريقية على القضاء على النزاعات البينية، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، ومنطقة البحيرات، ومنابع النيل الجنوبي، فماذا ستقدم روسيا، خاصة أنها صديق للجميع موثوق به".

وتابع "الديهي"، أنه في الاتحاد الأوروبي يتحدثون عن أن هناك حرب حتمية ستكون بين روسيا وبين دول الاتحاد الأوروبي، وأنهم يستعدون لذلك، متسائلًا: "فما هي الخطوة التي ستتخذها "موسكو" لتتلاشى هذه الحرب، وماذا يجب أن يتغير في المشهد حتى نتوقف عن هذه التهديدات المتبادلة؟، خاصة أن روسيا الآن دولة تمثل نموذج لتصحيح التاريخ فيما يخص التعددية القطبية، والقضاء على الهيمنة، والعبودية للدولار.

من جانبه أكد الرئيس "بوتين"، أن التاريخ يسرد الأحداث التي حدثت ولا يمكن تصحيحها، ولكن من خلال معرفتنا للتاريخ يمكنا أن نتخذ إجراءات حتى لا تتكرار المآسي التي حدثت للبشرية من قبل، قائلًا: "نحن هنا في روسيا نتذكر كل هذا بشكل جيد، ولا ننسى دروس الحرب العالمية الأولى والثانية، ونعمل كل ما في وسعنا حتى لا تتكرر هذه الأحداث".

صراعات وخلافات

وأضاف “بوتين”: نحن ثمن الثقة التي تضعها القارة الإفريقية في قدرات روسيا، وأننا نحاول التعامل مع كافل المسائل الإفريقية بشكل دقيق، من خلال التواصل مع كافة الأطراف المنخرطة في الصراع، وسنحاول العمل باستمرار بشأنها، من خلال الاتصال بهم، ونأمل في أن يساهم تأثيرنا في المساعدة في تفادي صراعات وخلافات جديدة.

نشأت الديهي بوتين القارة الإفريقية النزاعات البحيرات

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