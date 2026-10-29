أيمن عرب يدير الجلسة الرئيسية حول مستقبل البنية التحتية واستجابات المطارات للتحولات العالمية

من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، إلى التحول نحو الطاقة النظيفة والاستعداد لتقنيات الطيران المستقبلية، حيث تصدرت قضايا الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية مناقشات اليوم الأول من ندوة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للمطارات الخضراء 2026، التي تستضيفها وزارة الطيران المدني بالقاهرة يومي 29 و30 أكتوبر، وتنظمها الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وشهد اليوم الأول طرح مجموعة من المحاور التي تربط بين الأهداف البيئية والتطبيقات العملية داخل المطارات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الدولية ومشغلي المطارات وشركات الطيران، بما يتيح تبادل الخبرات واستعراض التوجهات الحديثة نحو بناء مطارات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وفي مقدمة الجلسات الفنية، أدار المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، جلسة «المطارات في عالم متغير: اتجاهات البنية التحتية والاستجابات الاستراتيجية»، بمشاركة جاستن إيرباتشي، المدير العام للمجلس العالمي للمطارات (ACI World)، ومريم التلمساني، نائب رئيس الاستدامة بمجموعة الخطوط الجوية السعودية، و د.يحى شنقير ، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للكهرباء.

وتناولت الجلسة التغيرات التي يشهدها قطاع المطارات عالميًا، وما تفرضه من متطلبات جديدة على البنية التحتية والاستراتيجيات التشغيلية، إلى جانب انعكاساتها على المبادرات البيئية والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. وتبرز أهمية هذه الموضوعات في ارتباط تحقيق أهداف الاستدامة بالقرارات الاستثمارية والتخطيط طويل الأجل، فضلًا عن جاهزية المطارات لاستيعاب المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل الجوي.

وسبق الجلسة عرض تمهيدي تناول الإطار العلمي والبيئي للندوة، قدمه الدكتور نيل ديكسون، رئيس قسم المعايير البيئية بمنظمة الإيكاو، والدكتور بول دي. ويليامز، رئيس قسم الأرصاد الجوية وأستاذ علوم الغلاف الجوي بجامعة ريدنج البريطانية.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كان قد أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن ندوة إيكاو للمطارات الخضراء 2026 تعود بعد عامين من نسختها في أثينا 2024 لتُعقد في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي منطقة تشهد نموًا سريعًا في حركة الطيران وتأثيرات مناخية ملموسة بالفعل مثل الحرارة والغبار والضغط على المياه والطاقة. وأكد أننا في مصر على وعي كبير بتلك القضايا خاصة بعد استضافة مصر ل COP27 في شرم الشيخ عام 2022 حيث كان شعار المرحلة هو «التنفيذ»، كما أوضح أن مطارات مصر تسعى إلى تحقيق نمو مصحوب بالمسؤولية، مستشهدًا بأن مطار القاهرة الدولي كان الأكثر ازدحامًا في إفريقيا في 2025 بأكثر من 31 مليون مسافر، وأن مطارات مصر خدمت نحو 62 مليون مسافر، مع التأكيد على أن كل مسافر جديد يجب أن يكلف الكوكب أقل من الركاب الذي يسبقه.

وتطرق عرب إلى إجراءات عملية تم تطبيقها في مطار القاهرة شملت استخدام الطاقة الشمسية في مطار القاهرة وتلبية الصالة الجديدة بمطار الإسكندرية علي الشمس كمصدر مستدام في الإضاءة النهارية ، والتحول الرقمي في رحلة المسافر عبر البوابات البيومترية وتسليم الأمتعة الذاتي وإنهاء بطاقة الهجرة الورقية للمصريين في القاهرة، وتحديث العمليات الأرضية عبر أنظمة رادار وإدارة حركة جوية جديدة وتبادل البيانات الآنية بين مراقبة الحركة الجوية والمطار وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية لتقليل أوقات التاكسي وحرق الوقود على الأرض، والبدء في تصميم مبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة وفق معايير الكفاءة والمرونة المناخية من البداية. واختتم بالإشارة إلى استضافة شرم الشيخ في أكتوبر المقبل للجمعية العامة السنوية لـ ACI World ومؤتمر ACI Africa السنوي، آملاً أن تتحول أفكار القاهرة إلى نتائج تُعرض هناك.

وامتدت مناقشات اليوم الأول إلى الإجراءات التشغيلية والبنية التحتية التي تتيح الحد من انبعاثات الطائرات، من خلال تحسين كفاءة العمليات والاستفادة من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومتابعة استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأدار هذه الجلسة ديفيد برين، منسق الإيكاو لدى المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)، بمشاركة نورة الشرهان من الاتحاد للطيران، وجيما هارو من شركة ENAIRE الإسبانية، وجايهوان شين من مطار إنتشون الدولي، وكينلي فارمر من منظمة Airlines for America، ونيكولا لانجلوا من شركة Estuaire.

كما ركزت الجلسة الثالثة على خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات المطارات وأنظمة الطاقة، واستعراض سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والاستعداد للطلب المتزايد عليها. وأدارتها جورجيا ليكو من هيئة الطيران المدني اليونانية، بمشاركة لينا أونجريخت من مجموعة فرابورت، وجورج إيفرار كوليبالي من مطار أبيدجان الدولي، وسفين ديكرز من مطارات دبي، وجيسيكا بريجز من مطار إدنبرة.

كما تناولت جلسة الأداء البيئي المتكامل سبل الجمع بين الحد من الانبعاثات، والاقتصاد الدائري، وإدارة الضوضاء، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحيطة بالمطارات. وأدارها جوناثان باج من شركة NAV CANADA، بمشاركة ألمِيلا ديلارا تشيليك من مجموعة مطارات TAV، وكارستن أوهينغ من معهد فراونهوفر، وراشد كيزاخاييل من مطار الشارقة، ودينيس ليلوك من قطاع المطارات الإقليمي في فرنسا.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى إدارة البلاستيك بصورة مستدامة في قطاع الطيران، من خلال تقليل استخدامه وتعزيز الممارسات الداعمة للاقتصاد الدائري داخل المطارات وشركات الطيران. وأدار الحوار الدكتور نيل ديكسون، بمشاركة الدكتور ليونارد تامبوشي من الهيئة الوطنية لإدارة البيئة في كينيا، وإيكا نيانتي أوكتريان من المديرية العامة للطيران المدني بإندونيسيا، إلى جانب رسالتين مصورتين من دانييلا شتانغه من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ودينيس برونك من مجموعة مطار سخيبول بأمستردام.

وفيما يتعلق بمستقبل الطاقة في قطاع الطيران، ناقشت إحدى الجلسات دور المطارات في تمكين استخدام وقود الطيران المستدام (SAF) ووقود الطيران منخفض الكربون (LCAF)، وما يتطلبه ذلك من استثمارات وبنية تحتية وشراكات داعمة. وأدارت الجلسة مريم علي البلوشي، مدير أول البيئة بالهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، بمشاركة ألينا ماكسيموفا من مجلس مناطق المطارات، وناثانييل نغ من شركة WSP، وجينيفيف توه من شركة FlyORO، وشارلوت فيرايت من مطار بروكسل، والكابتن كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري لشؤون البيئة والتغير المناخي.

واختتمت جلسات اليوم الأول بمناقشة استعداد البنية التحتية للمطارات لاستيعاب التقنيات الجديدة ومتطلبات التشغيل المستقبلية، بما يشمل معدات الدعم الأرضي الكهربائية والعاملة بالهيدروجين، والبنية التحتية اللازمة للطاقة، وتقنيات التنقل الجوي المتقدم، والاستعداد لتقنيات الدفع البديلة حيث أدارت الجلسة فرح مسمار من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بمشاركة نيك فان أمستل من شركة NACO للاستشارات الهندسية للمطارات، وخالد خميس حامد المحروقي من مطارات عُمان، ووسام شلبي من المركز الهولندي للفضاء والطيران.