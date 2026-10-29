وزير الأوقاف يهنئ الطفلة المصرية ميار الشوربجي بتتويجها بطلةً لتحدي القراءة العربي لعام 2026

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الطفلة المصرية ميار الشوربجي، البالغة من العمر أحد عشر عامًا، بمناسبة تتويجها بطلةً لتحدي القراءة العربي لعام 2026، التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي تولى تكريم الفائزة وتسليمها الجائزة.

وحققت ميار الشوربجي، هذا الإنجاز المشرف بعد منافسة واسعة شارك فيها أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة، ومثّلوا أكثر من 138 ألف مدرسة، بما يعكس مكانة القراءة في بناء العقول، وتنمية الوعي، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والتميز.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الإنجاز يجسد قيمة القراءة في بناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية، ويبعث برسالة ملهمة إلى النشء والشباب بأهمية المثابرة والاجتهاد، وأن الاستثمار في العقول الناشئة يمثل ركيزة أساسية لبناء المستقبل، وترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وإطلاق طاقات الإبداع والابتكار.

كما تقدم الوزير بخالص التهنئة والتقدير إلى أسرة الطفلة ميار الشوربجي ومعلميها، تقديرًا لدورهم في رعاية موهبتها، وتنمية شغفها بالقراءة، وتشجيعها على مواصلة مسيرتها المعرفية، سائلًا الله -تعالى- أن يبارك فيها، وأن يوفقها إلى مزيد من التفوق والنجاح، وأن يجعلها نموذجًا مشرفًا لأبناء مصر، وإضافة مضيئة لمسيرة العلم والمعرفة.