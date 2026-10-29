قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يرفع الفائدة 1% في اجتماع السياسات النقدية..تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
وزير التعليم العالي: خريجونا سفراء لمصر في الخارج.. ونجاحهم دليل على جودة التعليم المصري
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويحذر من تصاعد مخاطر التضخم
الشبكة هتدخل الشباب المحاكم.. الفضالي تطالب بتعديل بمشروع الأحوال الشخصية
الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا
مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.. استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفعت اسم مصر عاليا.. وزير التعليم يهنئ الطالبة ميار عثمان بفوزها بلقب بطل تحدي القراءة العربي

الطالبة ميار عثمان
الطالبة ميار عثمان
ياسمين بدوي

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للطالبة ميار محمد رجب عثمان، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حمدي شرابي بمحافظة كفر الشيخ، بمناسبة فوزها بالمركز الأول وتتويجها بلقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي في دورته العاشرة.

أهمية ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من قدرات متميزة تؤهلهم للمنافسة والتفوق، ورفع اسم وطنهم عاليًا في المحافل العربية والدولية، كما يجسد أهمية ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوعي وتنمية الفكر وتعزيز القدرات اللغوية والمعرفية

كما أعرب الوزير عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإطلاق هذه المبادرة الثقافية المتميزة، التي تسهم في ترسيخ حب القراءة لدى النشء والشباب العربي، وتشجيعهم على الاطلاع والمعرفة، بما يدعم بناء أجيال واعية ومثقفة وقادرة على الإبداع والتميز.

محمد عبد اللطيف ميار محمد رجب عثمان كفر الشيخ بطل تحدي القراءة العربي الوطن العربي مصر ترسيخ ثقافة القراءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

امام عاشور

إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

ترشيحاتنا

حزب الوفد

50 مقعدا و5 مواقع بالسكرتارية.. انتخابات الهيئة العليا وتعديلات اللائحة على طاولة «الوفد» غدا

النائب أحمد السبكي

أحمد السبكي: الشراكة الروسية الأفريقية بوابة جديدة للاستثمار والتنمية

النائبة نجلاء العسيلي

برلمانية: قمة موسكو فرصة لتعزيز الشراكات التنموية وحماية مصالح الشعوب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد