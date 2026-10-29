إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن كواليس موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، في ظل الجدل المثار حول مستواه.

ونقل شوقي عن مصادر مقربة من إمام عاشور أن اللاعب يرى أن الجماهير وبعض الأشخاص داخل النادي الأهلي يوجهون إليه انتقادات في بعض الأمور، كما يشعر بأن وسائل الإعلام تركز عليه بالانتقاد.

وأضافت المصادر أن إمام عاشور مقتنع بأن المشاركة في المباريات بصورة منتظمة ستساعده على استعادة مستواه الحقيقي، في ظل رغبته في الظهور بشكل قوي وتقديم الأداء الذي اعتادت الجماهير رؤيته منه.

ويرى اللاعب أن أفضل رد على الانتقادات التي يتعرض لها سيكون من خلال أدائه داخل الملعب، مؤمنًا بأن تقديم مستويات مميزة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات سيكونان الطريق الأفضل لإثبات قدراته واستعادة ثقة الجماهير.

وتأتي هذه التطورات قبل مواجهة الأهلي المرتقبة أمام مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستعد الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه الفريق الأحمر خلال المواجهة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، من خلال تقديم أداء قوي واستعادة الانتصارات، في إطار سعيه للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، بينما تتجه الأنظار إلى موقف إمام عاشور ومدى قدرته على تقديم أداء مميز يساعده على الرد عمليًا على الانتقادات التي يتعرض لها.