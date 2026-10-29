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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: إمام عاشور يحتاج إلى مراجعة حساباته.. ورصيد اللاعب لدى جماهير الأهلي ينفد

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران

علق محمد بركات نجم الأهلي السابق علي تراجع مستوى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى التركيز والقتال من أجل استعادة مستواه ومكانته داخل الفريق، خاصة بعد انتهاء أزمة تجديد عقده.

وقال محمد بركات، عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إن إمام عاشور كان هداف الأهلي في الموسم قبل الماضي، وقدم مستويات مميزة حظيت بإشادة الجماهير، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت أزمة تتعلق بتجديد عقد اللاعب، قبل أن ينتهي الأمر.

وأضاف أن المفاجأة كانت في تراجع مستوى إمام عاشور بعد انتهاء ملف التجديد، مؤكدًا ضرورة استعادة اللاعب لمستواه المعهود وتقديم الأداء المنتظر منه بقميص الأهلي.

وأشار بركات إلى أن تصريحات الكابتن محمود الخطيب الأخيرة قد تكون بمثابة «قرصة ودن» للاعب، مؤكدًا أن الأمر لا ينبغي أن يمر باعتباره مجرد حديث عابر، بل يجب أن يدفع إمام عاشور إلى مراجعة حساباته والالتزام بتعليمات النادي.

وشدد على أن رصيد اللاعب لدى جماهير الأهلي ليس بلا حدود، وأن عليه تقديم ما يتناسب مع قيمة راتبه، والتركيز داخل الملعب والقتال من أجل الحفاظ على مكانه في التشكيل، في ظل المنافسة داخل الفريق وحاجة الأهلي إلى جهود جميع لاعبيه.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، بعد النتائج الأخيرة، واستعادة الانتصارات وتقديم أداء قوي يعكس طموح الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

وتُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات البطولة، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه لاعبو الأهلي في المواجهة، ومدى قدرتهم على استعادة المستوى المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

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