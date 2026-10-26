قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والجزائر وتونس يؤكدون الرفض القاطع للتدخلات الخارجية في ليبيا
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي.. بحث آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا
شيخ الأزهر يدين استهداف مكة والمدينة ويدعو إلى وساطة عاجلة لوقف الصراعات
بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 أكتوبر
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لـ غزة
اليوم ب130 جنيها.. تعليمات عاجلة بشأن مستحقات المنتدبين لأعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية
الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من سحب رعدية وسيول ببعض المحافظات
مجلس الأمن القومي الإيراني: اجتماع في طهران يضم وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان
قيادات بدول اتفاق مكة يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران
الأندية المتأهلة بالكامل| الزمالك وبيراميدز في اختبار الطموح الأفريقي.. وخريطة مجموعات دوري الأبطال تكتمل وقرعة القاهرة ترسم طريق المنافسة
الدولار يدفع الذهب للصعود.. عيار 21 يسجل 6290 جنيها بمستهل تعاملات الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب على آخره.. محمد بركات: اللعب للأهلي نعمة

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

علق محمد بركات على التصريحات الأخيرة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تعكس حالة من عدم الرضا داخل النادي عن مستويات بعض اللاعبين، في ظل تراجع الأداء وعدم استغلال الإمكانيات بالشكل المطلوب، فيما حذر الإعلامي إبراهيم فايق من شعور بعض اللاعبين بالندم مستقبلًا بسبب عدم استغلال فرصتهم مع القلعة الحمراء.

وقال محمد بركات، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن حديث الخطيب الأخير يشير إلى وصوله لمرحلة من الغضب تجاه بعض اللاعبين، موضحًا أن النادي الأهلي غير راضٍ عن مستوى عدد منهم، خاصة أن هناك لاعبين لا يقدمون حتى 10% من إمكانياتهم الحقيقية.

وأضاف أن اللعب للنادي الأهلي مسؤولية كبيرة، وأن اسم القلعة الحمراء يمنح لاعبيه ونجومه قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أن ظهوره هو وعدد من نجوم الأهلي السابقين في البرامج التلفزيونية، واستمرار حصوله على إعلانات رغم تجاوزه سن الخمسين، يرتبطان بما قدموه خلال مسيرتهم مع النادي.

وأكد بركات أن نجوم الأهلي السابقين تعبوا واجتهدوا من أجل تحقيق النجاح، معترفًا بإمكانية التقصير في بعض الأوقات لأسباب خارجة عن إرادتهم، لكنه شدد على أنهم لم يتخاذلوا يومًا في أداء واجبهم تجاه الفريق.

من جانبه، تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن تجارب بعض اللاعبين بعد الاعتزال، مشيرًا إلى أنه عندما يجري لقاءات مع لاعبين سابقين، يعترف كثير منهم بالندم على عدم التركيز بصورة أكبر خلال مسيرتهم الكروية.

وقال فايق إن هناك لاعبين في الأهلي حاليًا قد يشعرون بالندم بعد سنوات، عندما يتذكرون الانتقادات والحديث الدائر حول مستواهم في الوقت الحالي، مؤكدًا أن بعض الفرص لا يمكن تعويضها، وأن اللاعب قد يدرك قيمتها الحقيقية بعد فوات الأوان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن تراجع مستوى بعض لاعبي الأهلي، والانتقادات الموجهة إلى الفريق، وسط مطالبات بضرورة استعادة الروح القتالية والتركيز داخل الملعب، بما يتناسب مع طموحات جماهير النادي وتاريخه.

محمد بركات لمحمود الخطيب الأهلي القلعة الحمراء لاعبي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

أمطار رعدية

الطقس غدًا في مصر.. أمطار رعدية تصل إلى السيول وانخفاض الحرارة

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

السجاير

شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر تارجت وتايم جنيهًا واحدًا للعلبة

متوسط سعر الدولار في مصر

بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

كيفيه استخراج شهادة الميلاد 2026

كيفية استخراج شهادة الميلاد 2026

ترشيحاتنا

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026

أرشيفية

شبورة كثيفة وأمطار وسيول.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد