الخطيب على آخره.. محمد بركات: اللعب للأهلي نعمة

علق محمد بركات على التصريحات الأخيرة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أنها تعكس حالة من عدم الرضا داخل النادي عن مستويات بعض اللاعبين، في ظل تراجع الأداء وعدم استغلال الإمكانيات بالشكل المطلوب، فيما حذر الإعلامي إبراهيم فايق من شعور بعض اللاعبين بالندم مستقبلًا بسبب عدم استغلال فرصتهم مع القلعة الحمراء.

وقال محمد بركات، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن حديث الخطيب الأخير يشير إلى وصوله لمرحلة من الغضب تجاه بعض اللاعبين، موضحًا أن النادي الأهلي غير راضٍ عن مستوى عدد منهم، خاصة أن هناك لاعبين لا يقدمون حتى 10% من إمكانياتهم الحقيقية.

وأضاف أن اللعب للنادي الأهلي مسؤولية كبيرة، وأن اسم القلعة الحمراء يمنح لاعبيه ونجومه قيمة كبيرة، مشيرًا إلى أن ظهوره هو وعدد من نجوم الأهلي السابقين في البرامج التلفزيونية، واستمرار حصوله على إعلانات رغم تجاوزه سن الخمسين، يرتبطان بما قدموه خلال مسيرتهم مع النادي.

وأكد بركات أن نجوم الأهلي السابقين تعبوا واجتهدوا من أجل تحقيق النجاح، معترفًا بإمكانية التقصير في بعض الأوقات لأسباب خارجة عن إرادتهم، لكنه شدد على أنهم لم يتخاذلوا يومًا في أداء واجبهم تجاه الفريق.

من جانبه، تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن تجارب بعض اللاعبين بعد الاعتزال، مشيرًا إلى أنه عندما يجري لقاءات مع لاعبين سابقين، يعترف كثير منهم بالندم على عدم التركيز بصورة أكبر خلال مسيرتهم الكروية.

وقال فايق إن هناك لاعبين في الأهلي حاليًا قد يشعرون بالندم بعد سنوات، عندما يتذكرون الانتقادات والحديث الدائر حول مستواهم في الوقت الحالي، مؤكدًا أن بعض الفرص لا يمكن تعويضها، وأن اللاعب قد يدرك قيمتها الحقيقية بعد فوات الأوان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن تراجع مستوى بعض لاعبي الأهلي، والانتقادات الموجهة إلى الفريق، وسط مطالبات بضرورة استعادة الروح القتالية والتركيز داخل الملعب، بما يتناسب مع طموحات جماهير النادي وتاريخه.