ماهر همام: مباراة كيتارا بداية الصلح بين الأهلي وجماهيره

أكد ماهر همام، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن مباراة كيتارا الأوغندي تمثل بداية لمصالحة لاعبي الأهلي مع جماهيرهم، مشيرًا إلى أن عموتة مدرب كبير، لكنه يحتاج إلى الاقتراب من اللاعبين بشكل أكبر.



وقال ماهر همام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «يوم جميل للأهلي، اللاعبون صالحوا الجمهور الذي يساندهم بشكل جميل، وإن شاء الله يكون اليوم بداية الصلح بين الأهلي وجماهيره».



وأضاف: «عندما يخوض الأهلي مباراة أو مباراتين بشكل سيئ، ليس من الضروري أن تكون هناك ضجة كبيرة. لا بد من الصبر والتريث، فالأهلي والزمالك ناديان كبيران، ويجب الصبر على اللاعبين، فالقطبان هما من يمتعاننا».



وتابع: «أنا كلاعب مررنا بهذه الظروف من عدم التوفيق، ولذلك لا بد من التحلي بشيء من الصبر. لقد أمتعنا الجماهير كثيرًا، وحققنا بطولات وأسعدناهم، وبالتالي يجب أن يكون هناك صبر على اللاعبين».



وواصل: «أناشد جمهور الأهلي الصبر على اللاعبين، فالمدرب تولى المسؤولية منذ فترة قصيرة، ولدينا لاعبون جيدون، وينقصنا الانسجام وتثبيت التشكيل. وإن شاء الله يكون لدى عموتة عدد وافر من اللاعبين، ويستطيع تثبيت التشكيل، فأراه يجتهد بشكل كبير».



وأشار نجم الأهلي السابق إلى أهمية دعم اللاعبين، قائلًا: «أتمنى الابتعاد عن الهتافات التي تقلل من ثقة اللاعبين بأنفسهم، وأريد أن تعود الهتافات التي ترفع من روحهم المعنوية. وأعاتب جماهير الزمالك على هتافاتهم ضد فتوح خلال الفترة الماضية، فهو نجم الزمالك ومنتخب مصر، ويؤدي بما يرضي الله. وحتى عندما عاتبه الجمهور، كان العتاب باحترام.

يجب أن تهتف الجماهير للاعبين أو للنادي، وألا تنتقص من أي لاعب».

وأكمل: «أطالب اللاعبين بألا يتعجلوا في قراراتهم. عشنا أكثر من 20 عامًا ولم أخرج بتصريح أتحدث فيه عن أي شيء؛ فكل ما أفعله هو ممارسة كرة القدم، ومهمتي أن أساعد فريقي على أكمل وجه، ويجب أن يحذو اللاعبون حذوي».

وواصل: «أطالب عموتة بتقليل العصبية، وأن يجعل اللاعبين يحبونه، وأن يقترب منهم بشكل أكبر».



واختتم ماهر همام تصريحاته قائلًا: «أقول لوائل جمعة إن دوره كمدير للكرة هو الحفاظ على اللاعبين والبدلاء، فمهمته في المقام الأول إدارية وليست فنية. لا بد أن يكون هناك تنسيق بينه وبين عموتة داخل غرفة الملابس، وليس أمام الجميع، لأن التدخل في الأمور الفنية للمدرب قد يسبب بعض الصعوبة».