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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى أبو الدهب: إمام وزيزو بملايين.. والأداء يساوي ملاليم

إمام عاشور وزيزو
إمام عاشور وزيزو
رباب الهواري


انتقد مصطفى أبو الدهب، نجم المصري البورسعيدي السابق، الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، بسبب مستواهما مع الأهلي، مؤكدًا أنهما يمتلكان قيمة مالية كبيرة، لكن أداءهما داخل الملعب لا يتناسب مع ذلك، مشيرًا إلى أنه لو كان صاحب القرار لاستبعدهما نهائيًا من تشكيل الفريق الأحمر.


وقال مصطفى أبو الدهب، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا: «إمام عاشور وزيزو بملايين، لكن أداءهما يساوي ملاليم».
وأضاف: «ماذا قدما مع الزمالك؟ وما البطولات التي حققاها؟ أرى أن ردود أفعال جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس شعورًا بالارتياح لعدم مشاركة إمام عاشور وزيزو».
وتابع: «القناة فتح شارعًا في جبهة محمد هاني»، في إشارة إلى الانتقادات التي تعرض لها اللاعب خلال المباراة.


وأشار أبو الدهب إلى إعجابه بطريقة لعب محمد مجدي أفشة، قائلًا: «أحب طريقة لعب أفشة، فهو لا ينتظر لقطة للظهور، ويلعب من أجل الكرة، بعكس بعض اللاعبين الذين يلعبون من أجل حصد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وتساءل: «ما المانع في أن يقدم محمد هاني مستوى جيدًا؟ لقد حصلت على عقد جيد، أم أنك تختبئ في المنتخب خلف صلاح وبقية اللاعبين؟».


واختتم تصريحاته قائلًا: «بن شرقي لاعب جيد ولا غنى عنه في تشكيل الأهلي، لكن لو كان الأمر بيدي لاستبعدت إمام عاشور وزيزو نهائيًا من تشكيل الفريق».

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