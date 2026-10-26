سهام صالح: لعيبة في الأهلي رجليها بتتخبط ومش بيستحملوا ضغوط الجماهير

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامجها «الكلاسيكو»، المذاع على قناة ON E، أن هناك عددًا من لاعبي الأهلي لا يستطيعون تحمّل الضغوط الجماهيرية، وهو ما ينعكس سلبًا على أدائهم داخل الملعب.

وأشارت سهام صالح إلى أن بعض اللاعبين يتأثرون بصورة واضحة عند استقبال شباك الفريق للأهداف، حيث يفقدون التركيز والثبات، وتظهر عليهم علامات الارتباك، الأمر الذي يؤثر على قدرتهم في استكمال المباراة بالشكل المطلوب.

وشددت الإعلامية على أن اللعب لنادٍ بحجم الأهلي يتطلب شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط، خاصة في اللحظات الصعبة، مؤكدة أن اللاعب الكبير يجب أن يتحلى بالثبات الانفعالي، وألا يسمح للأهداف التي يستقبلها فريقه بالتأثير على مستواه داخل الملعب.

وعلي الجانب الاخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يكتسح كيتارا الأوغندي برباعية في الكونفدرالية



سجل رباعية الأهلي حسين الشحات “هدفين” وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في أوغندا قد انتهت بفوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف.