قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي
ترامب يدعو الإسرائيليين للتصويت لنتنياهو في انتخابات الثلاثاء: علينا إنهاء المهمة معا
فينيسيوس جونيور يسخر من برشلونة بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو
سعد الدين الهلالي: مولد السيد البدوي يستقطب 2 مليون زائر.. والخلاف الفقهي لا يبرر الصدام
ما هي أطول مدة لعدة المرأة المطلقة؟.. دار الإفتاء تكشف عنها
مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً
سامسونج تكشف رسميا عن قائمة هواتف Galaxy المؤهلة لتحديث أندرويد 17
غارات جوية تستهدف تجمعات ميليشيا الحوثي ومنصات إطلاق صواريخ على حدود الضالع وإب
سهام صالح: مفيش مكان في الأهلي للعيبة اللي بتلعب في شعرها وبتدلع
تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور
تفحم أتوبيس على الطريق الصحراوي بقنا
وكيله: انتقال أحمد فتوح للأهلي وارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سهام صالح: لعيبة في الأهلي رجليها بتتخبط ومش بيستحملوا ضغوط الجماهير

لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
ميرنا محمود

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامجها «الكلاسيكو»، المذاع على قناة ON E، أن هناك عددًا من لاعبي الأهلي لا يستطيعون تحمّل الضغوط الجماهيرية، وهو ما ينعكس سلبًا على أدائهم داخل الملعب.

وأشارت سهام صالح إلى أن بعض اللاعبين يتأثرون بصورة واضحة عند استقبال شباك الفريق للأهداف، حيث يفقدون التركيز والثبات، وتظهر عليهم علامات الارتباك، الأمر الذي يؤثر على قدرتهم في استكمال المباراة بالشكل المطلوب.

وشددت الإعلامية على أن اللعب لنادٍ بحجم الأهلي يتطلب شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط، خاصة في اللحظات الصعبة، مؤكدة أن اللاعب الكبير يجب أن يتحلى بالثبات الانفعالي، وألا يسمح للأهداف التي يستقبلها فريقه بالتأثير على مستواه داخل الملعب.

وعلي الجانب الاخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد  ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يكتسح كيتارا الأوغندي برباعية في الكونفدرالية

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات “هدفين” وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.
كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في أوغندا قد انتهت بفوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف.

سهام صالح الأهلي حسين الشحات لاعبي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

القومي للإعاقة: بروتوكول تعاون للكشف الطبي على 1000 محاربة سرطان

مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي

خبير تكنولوجي: القيمة الحقيقية لمنتدى مصر تحسين حياة المواطن ودعم مسيرة التنمية

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي تطلق تجربة بالواقع الافتراضي للتعريف بالحضارة المصرية في كندا

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد