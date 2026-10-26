ياسر ريان يهاجم زيزو: لم يقدم شيئا للأهلي حتى الآن

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن أحمد سيد زيزو وإمام عاشور يجب أن يدركا أن جماهير الزمالك لا تتمنى نجاحهما بعد الانتقال إلى الغريم التقليدي، بينما تنتظر جماهير الأهلي منهما تقديم أفضل المستويات.

وقال ريان، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن زيزو لم يقدم حتى الآن ما يقنع جماهير الأهلي، مشيرًا إلى أن أهدافه جاءت من ركلات الجزاء، كما انتقد طريقة تعامله التي اعتاد عليها في الزمالك.

وحذر ريان من تراجع أهمية زيزو داخل الفريق، مستشهدًا بتجربة رضا عبد العال السابقة مع الأهلي.

علي الجانب الآخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يكتسح كيتارا الأوغندي برباعية في الكونفدرالية



سجل رباعية الأهلي حسين الشحات “هدفين” وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.



كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في أوغندا قد انتهت بفوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف.