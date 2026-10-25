عموتة يكشف سبب تغيير مركز زيزو أمام كيتارا.. ومنح الفرصة لـ محمد عبد الله

كشف المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب مشاركة أحمد سيد زيزو في مركز صناعة اللعب خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عموتة يكشف سبب تغيير مركز زيزو أمام كيتارا

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن توظيف زيزو في مركز صناعة اللعب جاء بهدف منح محمد عبد الله الفرصة للمشاركة في مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذي يشعر اللاعب بالراحة في أدائه.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن قراره استهدف تحقيق استفادة فنية من قدرات الثنائي، إذ حصل محمد عبد الله على فرصة اللعب في مركزه المفضل، بينما شارك زيزو في مركز صناعة اللعب، مستفيدًا من قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأكد عموتة أن تعدد المراكز التي يجيد زيزو اللعب فيها يمنح الجهاز الفني مرونة في توظيفه وفقًا لاحتياجات الفريق، ويساعد على منح الفرصة للاعبين الآخرين للمشاركة في المراكز التي تناسب إمكاناتهم.

وتأتي تصريحات مدرب الأهلي في إطار حديثه عن الخيارات الفنية التي اعتمد عليها خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات البطولة القارية، في ظل سعي الفريق لتحقيق أهدافه ومواصلة مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية.