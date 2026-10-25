محسن صالح: غضب جماهير الأهلي قد يدفع النادي للتخلص من زيزو وإمام

كشف محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن توقعاته بشأن إمكانية عرض عدد من لاعبي النادي الأهلي للبيع خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الغضب الجماهيري من تراجع النتائج والمستوى، وذلك تعليقًا على رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي، للاعبين: «لا يلومن اللاعب إلا نفسه».

وقال محسن صالح، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، إن رسالة الخطيب جاءت معبرة عن حالة الغضب التي تسيطر على جماهير الأهلي، مؤكدًا أن رئيس النادي ينقل إحساس الجماهير تجاه ما يحدث داخل الفريق.

وأوضح أن غضب الجماهير قد يضع اللاعبين تحت ضغوط كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن رد فعل الجمهور قد يكون قاسيًا في ظل عدم رضاه عن الوضع الحالي.

وأضاف صالح أن عبارة «لا يلومن اللاعب إلا نفسه» تحمل تحذيرًا واضحًا للاعبين، موضحًا أن المقصود منها أن بعضهم قد يواجه عواقب أكبر مما يتوقع، وعلى رأسها إمكانية عرضه للبيع.

وعن احتمالية اتخاذ إدارة الأهلي قرارات بشأن مستقبل بعض اللاعبين، أكد المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أنه يتوقع الموافقة على رحيل بعضهم حال وصول عروض مناسبة.

محسن صالح يكشف أسماء نجوم الأهلي المهددين بالرحيل

وتطرق محسن صالح إلى أبرز الأسماء التي قد تكون ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، مشيرًا إلى أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، باعتبارهما من أبرز نجوم الفريق.

كما تطرق إلى موقف محمد هاني، موضحًا أن استمراره ضمن الأسماء المحتمل عرضها للبيع قد يرتبط بموقفه من قبول عرض التجديد المقدم من النادي الأهلي.

وأشار كذلك إلى ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن استمرار رفضه العرض المقدم من الأهلي قد يجعله ضمن الأسماء المرشحة للبيع خلال الفترة المقبلة.

واختتم محسن صالح تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة بشأن مستقبل عدد من لاعبي الأهلي، في ظل رغبة الإدارة في التعامل مع حالة الغضب الجماهيري واستعادة الاستقرار داخل الفريق.