قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتذاره أكثر من مرة.. ناصر منسي يعود لتدريبات الزمالك الجماعية في هذا الموعد | خاص
بعد وصفه ليبيا بالدولة القذرة.. صدام حفتر يرد على تصريحات ترامب المسيئة
السعودية: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة
الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي
غلق استاد الدفاع الجوي بعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة.. لهذا السبب
ضبط فراش لاتهامه بالتعدي على طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة
استبعاد زيزو وياسين مرعي من التشكيل الأساسي للأهلي أمام كيتارا الأوغندي | خاص
بعد تواجده بالقائمة.. فرصة تاريخية تنتظر حمزة عبد الكريم في الكلاسيكو
إيران .. سماع انفجار قوي في منشأة رادار إيرانية جنوب غرب تبريز
التعليم العالي: دعم ألف مشروع تخرج ابتكاري وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
خلاف جديد يتسبب في تعثر تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي | خاص
مفاجأة مدوية.. عملاق إسبانيا يتحرك لضم عمر مرموش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح: غضب جماهير الأهلي قد يدفع النادي للتخلص من زيزو وإمام

محسن صالح
محسن صالح
نورهان عادل

كشف محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن توقعاته بشأن إمكانية عرض عدد من لاعبي النادي الأهلي للبيع خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الغضب الجماهيري من تراجع النتائج والمستوى، وذلك تعليقًا على رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي، للاعبين: «لا يلومن اللاعب إلا نفسه».

وقال محسن صالح، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، إن رسالة الخطيب جاءت معبرة عن حالة الغضب التي تسيطر على جماهير الأهلي، مؤكدًا أن رئيس النادي ينقل إحساس الجماهير تجاه ما يحدث داخل الفريق.

وأوضح أن غضب الجماهير قد يضع اللاعبين تحت ضغوط كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن رد فعل الجمهور قد يكون قاسيًا في ظل عدم رضاه عن الوضع الحالي.

وأضاف صالح أن عبارة «لا يلومن اللاعب إلا نفسه» تحمل تحذيرًا واضحًا للاعبين، موضحًا أن المقصود منها أن بعضهم قد يواجه عواقب أكبر مما يتوقع، وعلى رأسها إمكانية عرضه للبيع.

وعن احتمالية اتخاذ إدارة الأهلي قرارات بشأن مستقبل بعض اللاعبين، أكد المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أنه يتوقع الموافقة على رحيل بعضهم حال وصول عروض مناسبة.

محسن صالح يكشف أسماء نجوم الأهلي المهددين بالرحيل

وتطرق محسن صالح إلى أبرز الأسماء التي قد تكون ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، مشيرًا إلى أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، باعتبارهما من أبرز نجوم الفريق.

كما تطرق إلى موقف محمد هاني، موضحًا أن استمراره ضمن الأسماء المحتمل عرضها للبيع قد يرتبط بموقفه من قبول عرض التجديد المقدم من النادي الأهلي.

وأشار كذلك إلى ياسر إبراهيم، مؤكدًا أن استمرار رفضه العرض المقدم من الأهلي قد يجعله ضمن الأسماء المرشحة للبيع خلال الفترة المقبلة.

واختتم محسن صالح تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة بشأن مستقبل عدد من لاعبي الأهلي، في ظل رغبة الإدارة في التعامل مع حالة الغضب الجماهيري واستعادة الاستقرار داخل الفريق.

محسن صالح نتخب مصر محمود الخطيب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

برشلونة وريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-10-2026 .. والقنوات الناقلة

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

حداد المرأة

لماذا تحتد المرأة على زوجها المتوفى؟ اعرف مدة الحداد وضوابطه

أذكار المساء

أذكار المساء.. سيد الاستغفار ودعوات من السنة النبوية تحفظك طوال الليل

وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير

وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد