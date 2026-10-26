إعلامي: جماهير الأهلي شبعت من فكرة حجز مكان في التشكيل بالاسم

أشاد الإعلامي محمد فارس بحالة الدعم التي يحظى بها محمد عبدالله، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن فرحة الجماهير به لا ترتبط بما قدمه من مستويات أو إنجازات حتى الآن، بقدر ما تعكس رغبتهم في حصول اللاعبين الشباب على فرصتهم وإثبات قدراتهم داخل الفريق.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجماهير لا تحتفل بمستوى محمد عبدالله بقدر ما ترى أنه لاعب يستحق الحصول على فرصة حقيقية، مشددًا على ضرورة أن يدرك اللاعب نفسه أنه لم يحقق شيئًا بعد، وأن الطريق أمامه لا يزال طويلًا.

وأضاف أن هناك لاعبين في سن 18 و19 عامًا يتحملون مسؤولية فرقهم في أوروبا، ويشاركون مع المنتخبات الأولى، موضحًا أن الجماهير أصبحت ترفض فكرة حجز مكان في التشكيل الأساسي اعتمادًا على الاسم فقط، وتطالب بمنح الفرصة للاعب الأكثر اجتهادًا ورغبة في إثبات نفسه.

وأكد فارس أن محمد عبدالله يستحق الحصول على فرص جديدة مع الأهلي، لكنه مطالب أيضًا بالتمسك بهذه الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن اللاعب سبق أن ارتبط اسمه بعروض من نادي لوهافر الفرنسي وأندية أخرى في أوروبا.

وتساءل الإعلامي عن الفارق بين محمد عبدالله وشلاطة، لاعب الفريق الذي ارتبط اسمه بتصريحات حول مطالبة ناديه بمبلغ 100 مليون جنيه بعد تسجيله هدفًا في الأهلي، في إشارة إلى ضرورة منح اللاعبين الشباب فرصًا عادلة لإظهار إمكاناتهم.

واستشهد محمد فارس بتصريحات سابقة لعماد متعب، نجم الأهلي السابق، بشأن عقلية جيله، قائلًا إن متعب كان يؤكد أن ميزة جيله تمثلت في عدم الشعور بالاكتفاء، والإيمان الدائم بأن اللاعبين لم يقدموا كل ما لديهم بعد.

وشدد فارس على أهمية استعادة هذه الروح داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون المشاركة في المباريات وفقًا للمجهود والمستوى داخل الملعب، وليس بناءً على الأسماء أو المكانة السابقة، مؤكدًا أن كل لاعب يجب أن يدرك أن المنافسة مفتوحة، وأن الأحق بالمشاركة هو من يثبت جدارته.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت بعد التأهل إلى دور المجموعات

ويأتي ذلك عقب فوز الأهلي على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 6-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في إطار سعيه لمواصلة المنافسة على لقب البطولة.