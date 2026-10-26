محمد هاني مهدد بفقدان مكانه في الأهلي بعد تألق أكرم توفيق وكريم فؤاد

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامجها «الكلاسيكو»، المذاع على قناة ON E، أن محمد هاني يواجه منافسة قوية على مركز الظهير الأيمن في الأهلي، في ظل تألق أكرم توفيق وكريم فؤاد، إلى جانب الظهور المميز لأحمد عيد خلال مواجهة كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأشارت سهام صالح إلى أن المستويات التي يقدمها منافسو محمد هاني تزيد من صعوبة مهمته في الحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسي، خاصة مع تعدد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

وأضافت أن استمرار تألق هذه العناصر قد يفرض واقعًا جديدًا بشأن ترتيب اللاعبين في حسابات المشاركة خلال المباريات المقبلة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يكتسح كيتارا الأوغندي برباعية في الكونفدرالية



سجل رباعية الأهلي حسين الشحات “هدفين” وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.



كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في أوغندا قد انتهت بفوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف.