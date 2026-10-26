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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

وائل جمعه
وائل جمعه
ميرنا محمود

شنّ باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، هجومًا على وائل جمعة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، على خلفية المقارنة بينه وبين أحمد دويدار.

وقال باسم مرسي إن دويدار يتفوق على وائل جمعة في تنفيذ ركلات الجزاء بطريقة «بانينكا»، معتبرًا أن هذه النقطة تمنحه أفضلية في المقارنة بينهما.

ووجّه لاعب الزمالك السابق رسالة إلى وائل جمعة، مطالبًا إياه بالتركيز في عمله الحالي، محذرًا من أن فشل تجربته الجديدة قد يضعه أمام أزمة كبيرة، خاصة في ظل خوضه تجربة سابقة مع الأهلي.

وكان قد كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، كواليس الجلسة التي عقدها وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، مع اللاعبين، وموقف الجهاز الفني من منح الفرصة للعناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعين بتجربة الشباب لزيادة المنافسة مع الكبار
وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي تتجه إلى منح عدد من اللاعبين الشباب فرصة المشاركة مع كبار الفريق الأول، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة المنافسة بين اللاعبين، والتأكيد على أن المشاركة في المباريات ستكون مرتبطة بالمستوى الفني والالتزام داخل الملعب.

وأشار المصدر إلى أن وائل جمعة شدد خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات والمباريات، مؤكدًا أن تراجع مستوى أي لاعب من العناصر الأساسية قد يفتح الباب أمام مشاركة لاعبين آخرين، بما في ذلك العناصر الشابة التي تنتظر الحصول على فرصتها.

وأضاف أن الجلسة التي عقدها مدير الكرة مع اللاعبين لم تستهدف لاعبًا بعينه، وإنما جاءت في إطار توجيه رسالة عامة إلى جميع أفراد الفريق، بضرورة التركيز والالتزام والعمل على استعادة أفضل المستويات خلال المرحلة المقبلة.

وعقد وائل جمعة جلسات منفردة مع بعض اللاعبين داخل مكتبه، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالفريق، دون الكشف عن أسماء اللاعبين الذين شملتهم هذه الجلسات أو تفاصيل الحديث معهم.

باسم مرسي وائل جمعة أحمد دويدار دويدار

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