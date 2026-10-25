قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون الخليجي: دول المجلس منفتحة على العالم وتتطلع لبناء شراكات استثمارية طويلة الأجل
أزمة شقق موظفي العاصمة.. طلب إحاطة بسبب إلغاء الحجز الإلكتروني ومصير 500 ألف جنيه لكل موظف
أسامة كمال: العالم يواجه أوضاعًا شديدة الخطورة.. والمصارحة والمكاشفة ضرورة لمواجهة التداعيات
الطقس غدًا في مصر 26 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار
برأسية طاهر محمد.. الأهلي يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الرابع أمام كيتارا
متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار الوقود.. والحكومة تتحمل أعباء الطاقة عن المواطنين
أحمد موسى: مفيش دولة ما عليهاش ديون.. ودي نسب الديون في أوروبا وأمريكا
متحدث الوزراء يكشف حقيقة وجود نقص في السلع.. ويوضح موقف الحكومة من ارتفاع الدولار وتحركات البورصة
متحدث الوزراء: التوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة.. ونستهدف 30 جيجاوات بنهاية 2028
الخميس أم الجمعة.. متى يتم تأخير الساعة في مصر لبدء التوقيت الشتوي؟
احذر تحديث سامسونج الجديد.. شكاوى من استنزاف كارثي لبطارية Galaxy S24 Ultra
متحدث الحكومة يحسم الجدل: لا تخفيف لأحمال الكهرباء ولا رفع لأسعار الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر زيدان يكشف عن حقيقة تقليص صلاحيات وائل جمعة في الأهلي

وائل جمعه
وائل جمعه
علا محمد

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن الأنباء المتداولة بشأن قرار النادي الأهلي تقليص صلاحيات وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإقحامه في أزمات وصدامات مع جماهير القلعة الحمراء.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية زعمت غضب مسؤولي الأهلي من تدخلات وائل جمعة في الأمور الفنية، وهو ما دفع البعض للترويج لفكرة تقليص صلاحياته.

وأوضح أن الأهلي منح وائل جمعة، مع بداية الموسم الحالي، صلاحيات التشاور مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، في الأمور الفنية، والتدخل بشكل محدود في عمل المدرب المغربي عند الضرورة.

وأضاف أن هناك من يتصيد الأخطاء لوائل جمعة، ويسعى إلى إقحامه في مشكلات وصدامات مع جماهير الأهلي، لافتًا إلى أن الأمر وصل إلى محاولة الوقيعة بينه وبين الحسين عموتة.

وأشار إلى أن منشور وائل جمعة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، الذي قال فيه: "من الصعب إنزال الحمير الذين صعدوا إلى مكان ليس مكانهم الحقيقي"، كان يستهدف أحد لاعبي الكرة السابقين، الذي تعمد التقليل منه عبر إحدى الشاشات، ولم يكن يقصد به المدير الفني للأهلي على الإطلاق.

واختتم بأن العلاقة بين وائل جمعة والحسين عموتة جيدة للغاية، وتجمعهما صداقة قوية تعود إلى ما قبل تولي المدرب المغربي قيادة الأهلي، مؤكدًا أن الحديث عن وجود خلافات بينهما يأتي في إطار محاولات إثارة الأزمات داخل النادي.

الإعلامي عبدالناصر زيدان مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم القلعة الحمراء الأهلي المدرب المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

ترشيحاتنا

العداد الكودي

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. تيسيرات كبرى لأصحاب العدادات الكودية لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

المزيد