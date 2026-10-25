عبدالناصر زيدان يكشف عن حقيقة تقليص صلاحيات وائل جمعة في الأهلي

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن الأنباء المتداولة بشأن قرار النادي الأهلي تقليص صلاحيات وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإقحامه في أزمات وصدامات مع جماهير القلعة الحمراء.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية زعمت غضب مسؤولي الأهلي من تدخلات وائل جمعة في الأمور الفنية، وهو ما دفع البعض للترويج لفكرة تقليص صلاحياته.

وأوضح أن الأهلي منح وائل جمعة، مع بداية الموسم الحالي، صلاحيات التشاور مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، في الأمور الفنية، والتدخل بشكل محدود في عمل المدرب المغربي عند الضرورة.

وأضاف أن هناك من يتصيد الأخطاء لوائل جمعة، ويسعى إلى إقحامه في مشكلات وصدامات مع جماهير الأهلي، لافتًا إلى أن الأمر وصل إلى محاولة الوقيعة بينه وبين الحسين عموتة.

وأشار إلى أن منشور وائل جمعة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، الذي قال فيه: "من الصعب إنزال الحمير الذين صعدوا إلى مكان ليس مكانهم الحقيقي"، كان يستهدف أحد لاعبي الكرة السابقين، الذي تعمد التقليل منه عبر إحدى الشاشات، ولم يكن يقصد به المدير الفني للأهلي على الإطلاق.

واختتم بأن العلاقة بين وائل جمعة والحسين عموتة جيدة للغاية، وتجمعهما صداقة قوية تعود إلى ما قبل تولي المدرب المغربي قيادة الأهلي، مؤكدًا أن الحديث عن وجود خلافات بينهما يأتي في إطار محاولات إثارة الأزمات داخل النادي.