كأس الكونفدرالية| الشحات يهز شباك كيتارا الأوغندي بالهدف الأول

سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول في شباك فريق كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد عرضية من توفيق محمد حاول حارس كيتارا أن يتصدى لها لكن الكرة وصلت عند الشحات استلمها وسددها “لوبّ” من خارج منطقة الجزاء سقطت داخل الشباك.



تشكيل الأهلي أمام كيتارا



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وهادي رياض وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء وياسين مرعي وأحمد عيد ومنصف بقرار وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.