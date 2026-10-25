أهدر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة غريبة لتسجيل الهدف الأول في شباك كيتارا الأوغندي، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حسين الشحات يهدر فرصة هدف محقق للأهلي أمام كيتارا الأوغندي

وجاءت فرصة الأهلي بعد عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر، وصلت إلى حسين الشحات أمام مرمى الفريق الأوغندي، لكنه لم ينجح في استغلالها بالشكل المطلوب، ليهدر فرصة التقدم للمارد الأحمر بطريقة غريبة.

وسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة أمام كيتارا الأوغندي، ومواصلة مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط ترقب جماهيره لما سيقدمه الفريق خلال اللقاء.



كأس الكونفدرالية| عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام كيتارا



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة كيتارا التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وهادي رياض وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء وياسين مرعي وأحمد عيد ومنصف بقرار وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.