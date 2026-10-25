عامر عبدالله: الأهلي سيد أسياد أفريقيا.. ووجوده بالكونفدرالية يمنح البطولة زخمًا كبيرًا

أشاد المعلق الإماراتي عامر عبد الله، معلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، بمكانة القلعة الحمراء في كرة القدم الإفريقية، مؤكدًا أن وجود الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يمنح المسابقة زخمًا واهتمامًا كبيرين.

عامر عبد الله: الأهلي سيد أسياد أفريقيا

وقال عامر عبد الله، خلال تعليقه على مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية: «الأهلي سيد أسياد أفريقيا عبر التاريخ، اسألوا أفريقيا عن الأهلي، وعن بطولات السوبر وكأس الكؤوس، وعن الأرقام الإعجازية اللي حققها عبر تاريخه».

وأضاف المعلق الإماراتي: «وجود الأهلي في الكونفدرالية بيدي البطولة زخمًا كبيرًا»، مشيرًا إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها النادي، وتأثيره في جماهير كرة القدم.

وتابع عامر عبد الله حديثه عن ارتباط الجماهير بالنادي الأهلي، قائلًا: «الأهلي بالنسبة لكثيرين هو حياتهم الكروية ومزاجهم العام وانطباعهم الدائم».

واختتم تصريحاته بقوله: «ولما تشوفه رايق، اعرف إن الأهلي قدم مستوى رائع جدًا»، في إشادة بأداء الفريق الأحمر وما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام كيتارا

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة كيتارا التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وهادي رياض وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء وياسين مرعي وأحمد عيد ومنصف بقرار وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.