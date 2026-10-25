قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة شقق موظفي العاصمة.. طلب إحاطة بسبب إلغاء الحجز الإلكتروني ومصير 500 ألف جنيه لكل موظف
أسامة كمال: العالم يواجه أوضاعًا شديدة الخطورة.. والمصارحة والمكاشفة ضرورة لمواجهة التداعيات
الطقس غدًا في مصر 26 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار
برأسية طاهر محمد.. الأهلي يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الرابع أمام كيتارا
متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار الوقود.. والحكومة تتحمل أعباء الطاقة عن المواطنين
أحمد موسى: مفيش دولة ما عليهاش ديون.. ودي نسب الديون في أوروبا وأمريكا
متحدث الوزراء يكشف حقيقة وجود نقص في السلع.. ويوضح موقف الحكومة من ارتفاع الدولار وتحركات البورصة
متحدث الوزراء: التوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة.. ونستهدف 30 جيجاوات بنهاية 2028
الخميس أم الجمعة.. متى يتم تأخير الساعة في مصر لبدء التوقيت الشتوي؟
احذر تحديث سامسونج الجديد.. شكاوى من استنزاف كارثي لبطارية Galaxy S24 Ultra
متحدث الحكومة يحسم الجدل: لا تخفيف لأحمال الكهرباء ولا رفع لأسعار الوقود
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية: الخليل تحت وطأة التهجير والتوسع الاستيطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عامر عبدالله: الأهلي سيد أسياد أفريقيا.. ووجوده بالكونفدرالية يمنح البطولة زخمًا كبيرًا

عامر عبد الله
عامر عبد الله
عمرو مصطفى

أشاد المعلق الإماراتي عامر عبد الله، معلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، بمكانة القلعة الحمراء في كرة القدم الإفريقية، مؤكدًا أن وجود الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يمنح المسابقة زخمًا واهتمامًا كبيرين.

عامر عبد الله: الأهلي سيد أسياد أفريقيا

وقال عامر عبد الله، خلال تعليقه على مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية: «الأهلي سيد أسياد أفريقيا عبر التاريخ، اسألوا أفريقيا عن الأهلي، وعن بطولات السوبر وكأس الكؤوس، وعن الأرقام الإعجازية اللي حققها عبر تاريخه».

وأضاف المعلق الإماراتي: «وجود الأهلي في الكونفدرالية بيدي البطولة زخمًا كبيرًا»، مشيرًا إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها النادي، وتأثيره في جماهير كرة القدم.

وتابع عامر عبد الله حديثه عن ارتباط الجماهير بالنادي الأهلي، قائلًا: «الأهلي بالنسبة لكثيرين هو حياتهم الكروية ومزاجهم العام وانطباعهم الدائم».

واختتم تصريحاته بقوله: «ولما تشوفه رايق، اعرف إن الأهلي قدم مستوى رائع جدًا»، في إشادة بأداء الفريق الأحمر وما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام كيتارا

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة كيتارا التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وهادي رياض وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء وياسين مرعي وأحمد عيد ومنصف بقرار وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

عامر عبد الله الأهلي كيتارا الأوغندي الكونفدرالية المعلق الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

خاص | لجنة الحكام تستعد لتحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة.. وموقف حاسم من قمة الأهلي والزمالك

أتليتيك بيلباو

أتليتيك بيلباو يهزم خيتافي 4- 0 في الدوري الإسباني

منتخب مصر

الانتصارات مستمرة.. منتخب مصر 2011 يحقق الفوز الثالث على التوالي في مونديال المواهب

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

المزيد