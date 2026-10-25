قبل مواجهة كيتارا.. عموتة يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز والانتباه لهذا الأمر

كشف الناقد الرياضي، محمود شوقي، عن تفاصيل تصريحات الحسين عموتة قبل مواجهة كيتارا الأوغندي، مشدداً على أهمية اللقاء وضرورة التركيز والانتباه لجميع الجزئيات الدقيقة.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المباراة مهمة بالنسبة لنا. يجب الانتباه أول حاجة لجميع الجزئيات، باعتبار أن تقدمنا لا يعني شيئاً تقدمنا خارج القواعد، يعني قبل أسبوع، لا يعني شيئاً باعتبار أن كل مقابلة لها خصوصيتها ويجب أن ننتبه».

وأضاف: «الكل تعرف على أن نتيجة المباراة تتعلق بالمجهودات التي المفروض أن سنقوم بها، من الناحية البدنية ولا الذهنية ولا التقنية والتكتيكية. يجب أن نقود هذه المجهودات حتى نكون أقرب لنتيجة المباراة، ونتوقع مقابلة قوية».

ويسعى الأهلي لمواصلة مشواره الإفريقي بقوة، وتأكيد تفوقه على الفريق الأوغندي لحجز بطاقة العبور للدور التالي وسط ترقب جماهيري كبير.