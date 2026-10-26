سهام صالح: مفيش مكان في الأهلي للعيبة اللي بتلعب في شعرها وبتدلع

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامجها «الكلاسيكو»، المذاع على قناة ON E، أن الفوز الذي تحقق اليوم، إلى جانب تألق الثنائي أفشة وحسين الشحات، يثبت أهمية الاجتهاد والالتزام داخل الملعب، ويؤكد أن العطاء هو المعيار الحقيقي لتقييم اللاعبين.

وأشارت سهام صالح إلى أن الأداء الذي قدمه الثنائي يعكس ضرورة وجود لاعبين يمتلكون الرغبة في إثبات أنفسهم وتقديم الإضافة للفريق، بعيدًا عن الانشغال بالمظاهر والاهتمام بالشكل الخارجي.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز والعمل الجاد، في ظل حاجة الفريق إلى عناصر تقاتل من أجل القميص، وتضع مصلحة النادي فوق أي اعتبارات أخرى.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يكتسح كيتارا الأوغندي برباعية في الكونفدرالية



سجل رباعية الأهلي حسين الشحات “هدفين” وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.



كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في أوغندا قد انتهت بفوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف.