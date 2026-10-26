أخبار الرياضة| الأهلي يكتسح كيتارا وإغماء أكرم توفيق.. وريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير الرياضية المهمة على مدار أمس الأحد، تصدرتها متابعة تأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه الكبير على كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة، إلى جانب تغطية فوز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 2-1 في مواجهة الكلاسيكو، ضمن منافسات الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

كما تناولت الموضوعات أبرز المستجدات المتعلقة بقرعة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وتصنيف الأندية المتأهلة، فضلًا عن متابعة عدد من الملفات داخل الأهلي والزمالك، وإصابة أكرم توفيق خلال مواجهة كيتارا.

الأهلي يكتسح كيتارا برباعية ويحسم التأهل إلى مجموعات الكونفدرالية

حجز الأهلي مقعده في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه كيتارا الأوغندي بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة إياب دور الـ32.

وجاء تأهل الفريق الأحمر بعدما حسم مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-1، ليواصل مشواره في البطولة القارية ويترقب مراسم قرعة دور المجموعات لتحديد منافسيه في المرحلة المقبلة.

مبابي يقود ريال مدريد للفوز على برشلونة في الكلاسيكو

نجح ريال مدريد في تحقيق انتصار مهم على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وشهدت المباراة أجواء تنافسية قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في حسم المواجهة لصالحه، بينما خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي الأنظار بعدما قاد الفريق الملكي لتحقيق الفوز في واحدة من أبرز مباريات الموسم.

تعرف على الأندية المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسمت الأندية المتأهلة بطاقاتها إلى مرحلة المجموعات، عقب مواجهات شهدت منافسة قوية على مدار مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت قائمة المتأهلين حضورًا عربيًا لافتًا، في مقدمتهم الزمالك وبيراميدز من مصر، إلى جانب عدد من الأندية العربية التي نجحت في مواصلة مشوارها بالبطولة، من بينها الأفريقي التونسي والمغرب الفاسي، الذي تمكن من تجاوز أسيك أبيدجان.

تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز لن يلتقيا

تترقب جماهير الكرة الأفريقية موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، وسط اهتمام كبير بتصنيف الأندية المتأهلة وفرص وقوعها في مجموعات مختلفة.

ويحدد تصنيف الفرق وفقًا للمعايير والنقاط المعتمدة في البطولات الأفريقية شكل القرعة، بما يوضح مسارات الأندية في المرحلة المقبلة، ويمنع وقوع الفرق الموجودة في التصنيف نفسه معًا، وفقًا لنظام القرعة المعتمد.

الأهلي يتجنب مواجهة أحد الأبطال في قرعة الكونفدرالية بسبب التصنيف

استقر الأهلي ضمن أندية التصنيف الأول في قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تجاوزه كيتارا الأوغندي والتأهل إلى المرحلة المقبلة.

ويمنح التصنيف الفريق الأحمر وضعًا مختلفًا في القرعة، إذ تتحدد على أساسه احتمالات المنافسين الذين قد يواجههم خلال دور المجموعات، في انتظار مراسم القرعة المقررة يوم الأربعاء المقبل.

سبب استبعاد محمود صلاح من مباراة الأهلي وكيتارا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن سبب استبعاد محمود صلاح من قائمة الفريق خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت هذه المستجدات في إطار متابعة أخبار الفريق الأحمر قبل انطلاق مرحلة المجموعات، التي يسعى خلالها الأهلي إلى مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب القاري.

مابولولو في الصدارة والسعيد يلاحقه بترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

اشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، بالتزامن مع انتهاء منافسات دور الـ32 وتحديد الأندية المتأهلة إلى مرحلة المجموعات.

ويتقدم مابولولو قائمة المنافسة على لقب الهداف، بينما يلاحقه السعيد في سباق يسعى خلاله اللاعبون إلى تعزيز حصيلتهم التهديفية مع استمرار منافسات البطولة.

أزمة لاعبي سلة الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة لاعبي فريق كرة السلة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في ظل استمرار متابعة موقف لاعبي ألعاب الصالات داخل القلعة البيضاء.

وتأتي هذه التطورات قبل القمة المنتظرة بين الفريقين، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات الجارية بشأن الأزمة وموقف اللاعبين من المشاركة في المباراة.

الأهلي يعلن إصابة أكرم توفيق في العين خلال مواجهة كيتارا

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض أكرم توفيق لكدمة في العين خلال مشاركته في مباراة كيتارا الأوغندي، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الإعلان عن الإصابة عقب المواجهة التي حسمها الأهلي لصالحه بأربعة أهداف دون رد، ليؤكد الفريق الأحمر تأهله إلى دور المجموعات، بينما تترقب الجماهير مستجدات الحالة الطبية للاعب خلال الفترة المقبلة.