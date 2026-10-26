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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح يقود الهجوم.. تشكيل طرابزون المتوقع أمام ريزة في الدوري التركي

طرابزون سبور
طرابزون سبور
رباب الهواري

يواجه فريق طرابزون سبور، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، خصمه ريزة سبور، في إطار مباريات بطولة الدوري التركي لكرة القدم للموسم الجاري، مساء اليوم الإثنين.


ويستضيف ريزة سبور نظيره طرابزون سبور ، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري التركي لموسم 2026/2027.

ومن المتوقع مشاركة محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون، وقد ساهم في فوز فريقه بالمباراة الماضية أمام بشكتاش في الجولة السابقة بالدوري التركي، بهدفين دون مقابل، وسجل هدفًا.

ويملك  محمد صلاح  8 أهداف متصدرًا ترتيب هدافي الدوري التركي للموسم الجاري، بعد مرور 8 جولات من المسابقة.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام ريزة سبور اليوم في الدوري التركي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبوكي نوايو، ستيفان سافيتش، سيدني لويز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، جابول فولكاريلي.

خط الهجوم: محمد صلاح، إرنست موتشي، أرال شيمشير، ديو.

طرابزون سبور الدوري التركي اخبار الرياضة محمدصلاح

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