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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون بقيادة محمد صلاح أمام ريزه فى الدوري التركي والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

يحل طرابزون سبور ضيفا على ريزة سبور، غدا الاثنين 26 أكتوبر 2026، في الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب "تشايكور ديدي" بمدينة ريزة، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور

beIN SPORTS 1

 يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة عبر موقعنا الجزيرة نت.

يحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة فيما يأتي ريزة سبور في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الجولة التاسعة.

وتشير المواجهات السابقة بين الفريقين إلى أفضلية طرابزون سبور، الذي حقق 31 فوزا مقابل 9 انتصارات لريزة سبور، فيما انتهت آخر مواجهة بينهما بفوز طرابزون سبور 1-0 في مارس/آذار 2026.

محمد صلاح في قلوب الشعب التركي 

ويحظى محمد صلاح برضى وقبولٍ كبيرين من جماهير فريق طرابزون سبور والإعلام التركي على حد سواء.
 

ونجح النجم المصري فرض اسمه كإضافة هامة لكتيبة فريق الشمال التركي، مما رفع سقف التوقّعات فيما يُمكن أن يصل إليه الفريق هذا الموسم.

رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
 

ورغم رحيله عن ليفربول الإنجليزي، وانتقاله إلى طرابزون سبور التركي، لا يزال النجم المصري محمد صلاح، يحتفظ بمكانة استثنائية في تاريخ الريدز بعدما كشفت إحصائية حديثة عن تصدره قائمة أكثر لاعبي الفريق تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا ، خلال القرن الحادي والعشرين متفوقا بفارق كبير على مجموعة من أبرز نجوم النادي عبر السنوات الماضية.

وحسب الأرقام التي نشرها حساب "PopFoot" المتخصص في الإحصائيات عبر منصة "إكس"، نجح محمد صلاح في تسجيل 47 هدفًا بقميص ليفربول خلال 83 مباراة بالبطولة الأوروبية بمتوسط 0.57 هدف في المباراة، ليواصل فرض اسمه بين أبرز الهدافين في تاريخ النادي القاري.

محمد صلاح يتفوق على ماني وفيرمينو وجيرارد

وكشفت الإحصائية عن الفارق الكبير بين محمد صلاح وأقرب منافسيه، إذ جاء السنغالي ساديو ماني في الوصافة بعدما أحرز 24 هدفا خلال 55 مباراة بينما احتل البرازيلي روبرتو فيرمينو المركز الثالث برصيد 22 هدفا في 57 مواجهة.

وتراجع أسطورة ليفربول وقائده السابق ستيفن جيرارد، إلى المركز الرابع برصيد 21 هدفًا خلال 73 مباراة فيما أكمل الإسباني لويس جارسيا المراكز الخمسة الأولى بتسجيله 10 أهداف في 24 لقاء.

ترتيب أفضل 10 هدافين لليفربول في دوري أبطال أوروبا خلال القرن الـ21

محمد صلاح: 47 هدفا في 83 مباراة.

ساديو ماني: 24 هدفا في 55 مباراة.

روبرتو فيرمينو: 22 هدفا في 57 مباراة.

ستيفن جيرارد: 21 هدفا في 73 مباراة.

لويس جارسيا: 10 أهداف في 24 مباراة.

بيتر كراوتش: 9 أهداف في 25 مباراة.

ديرك كويت: 9 أهداف في 37 مباراة.

فرناندو توريس: 8 أهداف في 21 مباراة.

أليكسيس ماك أليستر: 8 أهداف في 23 مباراة.

دومينيك سوبوسلاي: 7 أهداف في 22 مباراة.

وتعكس هذه الأرقام حجم البصمة التي تركها محمد صلاح في مسيرة ليفربول الأوروبية بعدما نجح في تسجيل ما يقرب من ضعف أهداف أقرب ملاحقيه ساديو ماني ليبقى النجم المصري صاحب الرقم الأبرز في القائمة رغم انتهاء رحلته مع النادي الإنجليزي وخوضه تجربة جديدة في الملاعب التركية.


 

طرابزون سبور ريزة سبور الدوري التركي الدوري التركي الممتاز تشايكور ديدي

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