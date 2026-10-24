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أونانا بخير والملك رايق.. طرابزون سبور يواصل استعداداته لمواجهة ريزه
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أونانا بخير والملك رايق.. طرابزون سبور يواصل استعداداته لمواجهة ريزه

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

واصل فريق طرابزون سبور تدريباته، اليوم السبت، بقيادة المدير الفني توماس ريس، في مرافق محمد علي يلماز، استعدادًا لمواجهة ريزه سبور خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي.

وبدأ المران في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتدريبات الإحماء، قبل الانتقال إلى تدريبات التمرير والاستحواذ من خلال تقسيمة «5 ضد 2»، على أن يُختتم المران بمنافسات تنس القدم في مجموعات، وسط أجواء إيجابية داخل الفريق.

وشهدت التدريبات ظهور أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، في مشهد طمأن جماهير طرابزون سبور بعد الحادث الذي تعرض له، فيما يستعد سافيتش للمشاركة أمام ريزه، بعدما حصل على الراحة خلال المواجهة الأوروبية الأخيرة.

وسادت أجواء مرحة بين اللاعبين خلال المران، وكان للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المعروف بلقب «الملك»، نصيب من هذه الأجواء، في ظل حالة من التركيز والاستعداد للمباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض طرابزون سبور مرانه الأخير، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تركيا، قبل التوجه لخوض مواجهة ريزه سبور، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري التركي


 

طرابزون سبور توماس ريس محمد علي يلماز الدوري التركي محمد صلاح

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