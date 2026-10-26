موعد مباراة طرابزون وريزة سبور في الدوري التركي.. والقناة الناقلة

يخوض فريق طرابزون سبور المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، مباراة بمنافسات بطولة الدوري التركي، مساء اليوم الإثنين حيث يواجه خصمه ريزة سبور.



ويحل طرابزون سبور ضيفًا على ريزة سبور، في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري التركي للموسم 2026/2027.

ويأتي طرابزون سبور من فوز بالديربي أمام بشكتاش في بطولة الدوري التركي، بالجولة الماضية، حيث تغلب على خصمه بهدفين دون رد.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 8 أهداف بعد مرور 8 جولات من المسابقة.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع في ترتيب الدوري

موعد مباراة طرابزون سبور وريزة سبور اليوم في الدوري التركي

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وريزة سبور اليوم في الدوري التركي

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 3