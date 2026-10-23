محمد صلاح يوجه رسالة نارية للمشككين بعد تألقه مع طرابزون: لم آت للاستمتاع بالفصل الأخير من مسيرتي

تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، عن سعادته بالمساهمة في فوز فريقه على هارتس الاسكتلندي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مؤكدًا أن تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير يمثلان الأولوية بالنسبة له، بعيدًا عن الإنجازات الفردية.

وقدم صلاح أداءً مميزًا خلال المواجهة، بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليؤكد أهميته داخل صفوف الفريق التركي، وسط إشادة بمستواه ودوره في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

محمد صلاح: الفوز أهم من الأهداف والصناعات

وأكد قائد منتخب مصر، أن سعادته لم تكن مرتبطة فقط بتسجيل الأهداف وصناعتها، بل بتحقيق الانتصار ورؤية زملائه يحتفلون مع الجماهير، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل ملعب طرابزون سبور تمنحه شعورًا استثنائيًا.

وقال صلاح إن الاحتفال الجماعي للفريق ومغادرة الجماهير المدرجات وهي سعيدة يمثلان شعورًا مختلفًا بالنسبة له، موضحًا أنه أدرك منذ وصوله إلى النادي مدى ارتباط الجماهير بفريقها، لكنه اكتشف بنفسه حجم هذا الشغف خلال تجربته مع طرابزون سبور.

وأضاف أن جماهير النادي تنتظر من اللاعبين القتال من أجل قميص الفريق وبذل أقصى جهد ممكن، مشددًا على أنه ملتزم بتقديم كل ما لديه من أجل إسعادهم.

وأوضح النجم المصري أن الهدف الذي سجله والتمريرة الحاسمة التي قدمها كانا مهمين، لكن حصد النقاط الثلاث يظل الإنجاز الأهم بالنسبة له.

رسالة قوية من محمد صلاح للمشككين

وتطرق صلاح إلى الانتقادات والتشكيك في قدراته، مؤكدًا أنه لا يمنح هذه الأمور أكبر من حجمها، وأن تركيزه الأساسي ينصب على كرة القدم ومساعدة فريقه على تحقيق أهدافه.

وقال النجم المصري إنه لو قضى حياته في الرد على كل شخص يشكك فيه، فلن يجد وقتًا لممارسة كرة القدم، مؤكدًا احترامه لجميع الآراء وثقته في قدرته على تقديم الإضافة.

وأشار إلى أنه يمتلك سنوات طويلة من الخبرة في أعلى مستويات المنافسة، ولا يزال يستيقظ كل يوم برغبة حقيقية في التطور والتحسن.

وشدد صلاح على أنه لم ينضم إلى طرابزون سبور لقضاء ما تبقى من مسيرته دون طموحات، بل جاء من أجل المنافسة وتحقيق الانتصارات ومساعدة النادي على صناعة إنجازات مميزة.

محمد صلاح يعد جماهير طرابزون سبور بالبطولات

ووجه صلاح رسالة شكر إلى جماهير طرابزون سبور على الاستقبال الحافل والحب الذي أظهروه منذ وصوله، مؤكدًا أن ارتداء قميص النادي يعني تمثيل مدينة كاملة وتاريخ طويل وجماهير تعيش من أجل هذه اللحظات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز على هارتس يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يدعو إلى الاكتفاء بما تحقق، مشيرًا إلى أن الفريق سيعود سريعًا إلى التدريبات استعدادًا للمباريات المقبلة.

وأكد صلاح رغبته في رد الجميل لجماهير طرابزون سبور من خلال تقديم مستويات قوية، والمنافسة على البطولات، وصناعة ذكريات استثنائية تبقى في أذهان المشجعين لسنوات طويلة