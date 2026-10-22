محمد صلاح يسجل ويصنع.. طرابزون سبور يهزم هارتس الاسكتلندي 2-0 بدوري المؤتمر الأوروبي

حقق فريق طرابزون سبور التركي الفوز على فريق هارتس الاسكتلندي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابارا بارك.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء نفذها على طريقة بانينكا ليعلن عن تقدم طرابزون بهدف نظيف.

وسجل فرانكولينو دجو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء بعد جملة بينه وبين محمد صلاح ليعلن عن الهدف الثاني لصالح طرابزون سبور.

وفي الدقيقة 90+5 تعرض سيدني لوبيز كابرال لاعب طرابزون سبور للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبتلك النتيجة رفع طرابزون سبور رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما توقف رصيد هارتس الاسكتلندي عند نقطة واحدة ليحتل المركز الـ24.

تشكيل طرابزون سبور

أعلن توماس رايس المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي تشكيله لمواجهة هارتس الاسكتلندي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابارا بارك.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق التركي، مرتديًا القميص رقم 10، لقيادة الخط الهجومي في مواجهة هارتس.

تشكيل طرابزون سبور أمام هارتس

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: سيدني لوبيز كابرال، مليح كاباساكال، جينك أوزكاجار، ساميت أكايدين.

خط الوسط: باتيستا ميندي، تيم، بنجامين بوشواري.

خط الهجوم: نوح سافيولو، فرانكولينو دجو، محمد صلاح.