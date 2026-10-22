قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة السير.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
هل الكسل عذر شرعي للتغيب عن العمل؟.. الإفتاء توضح حكم تقديم الاجازات المرضية الوهمية
المدارس تحذر طلاب 3 إعدادي: عدم تسجيل استمارة الإعدادية سيحرمكم من دخول الامتحانات
الحرس الثوري الإيراني: إصابة 7 سفن في الخليج ومضيق هرمز والتهديد باستهداف قواعد أمريكية
أطباء البابا ليو: لا حاجة لمزيد من العلاج بعد استئصال ورم سرطاني بالرئة
كان ماله حسام البدري.. أمير هشام يقارن بين مدرب الأهلي السابق وعموتة
إصابة شخصين في هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو
إعلام أمريكي: واشنطن تقلص قواتها في الشرق الأوسط الأيام الماضية
لا هوادة مع إيران.. نتنياهو يضع خططًا لاستئناف ضرب طهران بعد انتخابات التجديد النصفي في أمريكا
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة .. احرص عليها تحصنك من الشيطان
طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة
4 إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا غرب خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام هارتس اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

طرابزون سبور
طرابزون سبور
رباب الهواري

يستعد فريق طرابزون سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره هارتس الاسكتلندي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق التركي إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس اليوم

يستضيف طرابزون سبور نظيره هارتس الاسكتلندي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط ترقب جماهيري لمشاركة محمد صلاح، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، ويطمح إلى مواصلة تألقه على المستوى القاري.

محمد صلاح يقترب من قيادة هجوم طرابزون سبور

تشير التوقعات إلى إمكانية وجود محمد صلاح في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور خلال مواجهة هارتس، في ظل أهميته الكبيرة داخل صفوف الفريق، ودوره المؤثر في النواحي الهجومية.

وأشاد توماس ريس، المدير الفني لطرابزون سبور، بإمكانيات النجم المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، مؤكدًا أهمية امتلاك الفريق لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، بما يساعد على التعامل مع المواجهات الصعبة وتحقيق الأهداف المطلوبة.

ويأتي ذلك بعدما قدم صلاح أداءً مميزًا في مواجهة طرابزون سبور الماضية أمام بشكتاش في الدوري التركي، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليساهم في الفوز بهدفين دون مقابل.

ويمتلك النجم المصري 8 أهداف في رصيده ببطولة الدوري التركي حتى الآن، وهو ما يعكس تأثيره الهجومي الكبير وقدرته على صناعة الفارق في المباريات المهمة.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام هارتس

من المنتظر أن يخوض طرابزون سبور المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبوكي نوايو، ستيفان سافيتش، سيدني لويز كابرال.

خط الوسط: أوزان توفان، فابينيو، بنيامين بوشواري.

خط الهجوم: محمد صلاح، أرال شيمشير، ديو.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على هارتس، بينما يتطلع محمد صلاح إلى مواصلة هز الشباك وتعزيز سجله التهديفي، ومساعدة فريقه على تحقيق انطلاقة قوية في منافسات البطولة الأوروبية

دورى المؤتمر الأوروبي محمد صلاح طرابزون اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

بيراميدز

هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء مصطفى فتحي وزالاكا في بيراميدز

ترشيحاتنا

الاهلي

مدرب القناة: دفاع الأهلي بطيء وهذه نصيحتي لـ الحسين عموتة

زيزو

عبدالعزيز عبدالشافي: زيزو بيلعب غلط وإمام عاشور مش مركز

الاهلي

أمير هشام يحذر إدارة الأهلي من استمرار عموتة: لا يجب تكرار أخطاء الماضي

بالصور

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية.. ثلاثة محركات وقوة تصل إلى 1153 حصانا

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزيد المشكلة

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

ليه عقلك بيفتكر كل حاجة ناقصة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء التفكير الزائد

ليه عقلك بيفتكر كل حاجة ناقصة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء التفكير الزائد
ليه عقلك بيفتكر كل حاجة ناقصة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء التفكير الزائد
ليه عقلك بيفتكر كل حاجة ناقصة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء التفكير الزائد

بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده

بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده
بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده
بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد