تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام هارتس اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

يستعد فريق طرابزون سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره هارتس الاسكتلندي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق التركي إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس اليوم

يستضيف طرابزون سبور نظيره هارتس الاسكتلندي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط ترقب جماهيري لمشاركة محمد صلاح، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، ويطمح إلى مواصلة تألقه على المستوى القاري.

محمد صلاح يقترب من قيادة هجوم طرابزون سبور

تشير التوقعات إلى إمكانية وجود محمد صلاح في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور خلال مواجهة هارتس، في ظل أهميته الكبيرة داخل صفوف الفريق، ودوره المؤثر في النواحي الهجومية.

وأشاد توماس ريس، المدير الفني لطرابزون سبور، بإمكانيات النجم المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، مؤكدًا أهمية امتلاك الفريق لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، بما يساعد على التعامل مع المواجهات الصعبة وتحقيق الأهداف المطلوبة.

ويأتي ذلك بعدما قدم صلاح أداءً مميزًا في مواجهة طرابزون سبور الماضية أمام بشكتاش في الدوري التركي، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليساهم في الفوز بهدفين دون مقابل.

ويمتلك النجم المصري 8 أهداف في رصيده ببطولة الدوري التركي حتى الآن، وهو ما يعكس تأثيره الهجومي الكبير وقدرته على صناعة الفارق في المباريات المهمة.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور أمام هارتس

من المنتظر أن يخوض طرابزون سبور المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبوكي نوايو، ستيفان سافيتش، سيدني لويز كابرال.

خط الوسط: أوزان توفان، فابينيو، بنيامين بوشواري.

خط الهجوم: محمد صلاح، أرال شيمشير، ديو.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على هارتس، بينما يتطلع محمد صلاح إلى مواصلة هز الشباك وتعزيز سجله التهديفي، ومساعدة فريقه على تحقيق انطلاقة قوية في منافسات البطولة الأوروبية