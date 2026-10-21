رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا

أثنى أرطغرل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، على النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة بين لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي، حيث وضعه ضمن أفضل ثلاثة لاعبين يواصلون مسيرتهم الاحترافية، كما تحدث عن أهداف فريقه خلال الموسم الحالي على المستويين المحلي والأوروبي.

وتطرق دوجان إلى طموحات طرابزون سبور بعد فوزه على بشكتاش بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، مؤكدًا أن الفريق يستهدف المنافسة على لقب المسابقة المحلية، إلى جانب السعي لتحقيق مشوار قوي في دوري المؤتمر الأوروبي.

رئيس طرابزون سبور: هدفنا التتويج بالدوري التركي

أكد أرطغرل دوجان أن الانتصار على بشكتاش يمثل دفعة مهمة للفريق، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التركيز في الاستحقاقات المقبلة، وعدم الانشغال بالاحتفال بالنتيجة.

وقال رئيس طرابزون سبور: "حققنا فوزًا مهمًا للغاية على بشكتاش، وسبق لنا تحقيق العديد من الانتصارات المهمة. نحن سعداء بما حدث يوم الإثنين، لكننا نعود الآن إلى الواقع، وهدفنا هو الفوز بلقب الدوري التركي، لذلك علينا الحفاظ على هدوئنا".

وأضاف أن إدارة النادي نجحت في تكوين مجموعة قوية من اللاعبين، موضحًا أن طموحات الفريق تتجاوز المنافسة على البطولات المحلية، لتشمل الظهور بصورة مميزة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتابع: "نجحنا في بناء فريق قوي حقًا، ونريد الوصول إلى أبعد مدى في دوري المؤتمر الأوروبي، لكن هذا الهدف لن يتحقق بالكلام فقط، بل علينا التقدم تدريجيًا والعمل خطوة بخطوة".

محمد صلاح يحظى بإشادة رئيس طرابزون سبور

وخصص دوجان جانبًا من تصريحاته للحديث عن محمد صلاح، مشيدًا بالإمكانات التي يمتلكها النجم المصري، ومؤكدًا أنه من بين أبرز ثلاثة لاعبين لا يزالون ينشطون في الملاعب.

وقال رئيس النادي التركي: "صلاح من أعظم ثلاثة لاعبين يواصلون مسيرتهم الكروية في الوقت الحالي".

كما كشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بالمحادثات الأولية للتعاقد مع اللاعب، موضحًا أن الجوانب المالية لم تكن العامل الحاسم في إقناعه بالانضمام إلى الفريق.

وأوضح: "عندما بدأنا المحادثات الأولية للتعاقد مع محمد صلاح، كان يفكر في سبب انضمامه إلى طرابزون. المال لم يكن العامل الأول الذي أقنعه بالانتقال إلينا".

وأشار دوجان إلى أن إدارة النادي حرصت على إظهار مدى التقدير والحب اللذين يحظى بهما صلاح في المدينة، معتبرًا أن شعور اللاعب بمكانته لدى الجماهير كان من العوامل التي ساعدت في إتمام الصفقة.

أرطغرل دوجان يتحدث عن حياة محمد صلاح في طرابزون

وتحدث رئيس طرابزون سبور عن الأجواء التي يعيشها محمد صلاح مع الفريق، مؤكدًا أن النجم المصري يحظى بمحبة كبيرة في المدينة، وأنه وعائلته يشعران بالراحة خلال فترة إقامتهما هناك.

وبحسب تصريحات دوجان التي نقلها موقع "61saat" التركي، فإن حالة الاستقرار التي يعيشها اللاعب تمثل جانبًا مهمًا من تجربته مع النادي، في ظل الدعم الذي يجده من الجماهير.

كما أشاد رئيس طرابزون سبور بقائمة الفريق، مشيرًا إلى امتلاك النادي مجموعة من الأسماء البارزة، من بينها أندريه أونانا وفابينيو، إلى جانب عدد من العناصر الشابة التي يعوّل عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

واختتم دوجان حديثه بالتأكيد على أن النادي يسير وفق خطة واضحة لبناء فريق قادر على المنافسة، مع الحفاظ على حالة الانسجام داخل المجموعة، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف البطولات.