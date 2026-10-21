شعبية محمد صلاح تتجاوز الملاعب.. مسؤول تركي يكشف تأثيره على السياحة

أشاد سيزجين مومجو، رئيس حزب العدالة والتنمية التركي في ولاية طرابزون، بالدور الذي يلعبه النجم المصري محمد صلاح في تنشيط السياحة بالمدينة التركية، مؤكدًا أن شعبيته الكبيرة ساهمت في جذب آلاف السياح المصريين.

وقال مومجو، في تصريحات تلفزيونية، إن مساهمة محمد صلاح في تنشيط السياحة بطرابزون «مذهلة للغاية»، مشيرًا إلى وصول نحو 5 آلاف سائح من مصر إلى المدينة من أجل النجم المصري فقط.

وتعكس هذه التصريحات حجم الشعبية التي يتمتع بها محمد صلاح لدى الجماهير المصرية، ومدى تأثير نجوميته في جذب الاهتمام إلى المدن التي يرتبط بها اسمه، سواء على المستوى الرياضي أو السياحي.

وتُعد طرابزون من المدن التركية التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع ارتباطها بنادي طرابزون سبور، الذي ارتبط اسمه بالنجم المصري خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد من الاهتمام المصري بالمدينة.

وتؤكد تصريحات المسؤول التركي أهمية الرياضة ونجوم كرة القدم في الترويج السياحي، إذ تتجاوز شعبية اللاعبين حدود الملاعب لتسهم في جذب الزوار والتعريف بالوجهات السياحية المختلفة.